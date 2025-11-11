Haciendo realidad el espíritu de equidad económica de Asta Cita, la BRI empodera a 4.909 aldeas BRILiaN

Jacarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk o BRI continúa ampliando su papel en el fomento del desarrollo económico inclusivo a través del empoderamiento aldea. Hasta finales de septiembre de 2025, el programa Village BRILLANTE El programa iniciado por la BRI ha llegado a 4.909 aldeas en toda Indonesia, lo que refleja el compromiso continuo de la BRI de fortalecer el papel de las aldeas como base del crecimiento económico.

El director presidente de la BRI, Hery Gunardi, enfatizó que este logro fue el resultado de un enfoque consistente, participativo y basado en el potencial local para presentar soluciones de empoderamiento que tuvieron un impacto real en el crecimiento económico de las aldeas.

«BRILiaN Village es una evidencia concreta de la BRI en la construcción de una economía más igualitaria y justa. El enfoque de la BRI no es solo ampliar el alcance del programa, sino también fortalecer la capacidad de las comunidades de las aldeas para producir valor económico que crezca a partir del potencial local. Este logro es también una forma de apoyo de la BRI a los programas prioritarios del gobierno para fortalecer el papel de las aldeas como base para un desarrollo económico inclusivo y sostenible», dijo Hery, el martes 11 de noviembre de 2025.

El programa BRILiaN Village está diseñado para alentar a las aldeas de Indonesia a ser cada vez más capaces de optimizar su potencial económico local con el apoyo del ecosistema financiero digital BRI.

Este enfoque se construye mediante el desarrollo de cuatro aspectos principales, a saber, el fortalecimiento de las empresas de propiedad rural (BUMDesa), la digitalización, sostenibilidad Y innovación. Esta iniciativa está en línea con los esfuerzos para lograr Esta es Cita Presidente Prabowo, especialmente la sexta Asta Cita sobre la construcción desde la aldea y desde abajo para la igualdad económica y la erradicación de la pobreza.

A través del programa BRILiaN Village, BRI fomenta la realización de Villages

Además de BRILiaN Village, BRI también está desarrollando varias iniciativas de empoderamiento que afectan directamente a la comunidad. AgenBRILink amplía el acceso a servicios financieros en varias regiones, LinkUMKM desempeña un papel plataforma digital que reúne a actores MIPYMES con mercados, socios comerciales y acceso financiero, mientras que My Life Cluster está enfocado en desarrollar clusters empresariales como parte de una estrategia para fortalecer los sectores productivos de base comunitaria. Rumah BUMN está diseñado como un foro para desarrollar las MIPYMES en la formación de un ecosistema económico digital.

«Fortalecer las aldeas es una parte inseparable de una estrategia de desarrollo económico nacional sostenible. La BRI se compromete a seguir siendo un puente entre las aldeas y la economía moderna, garantizando que las comunidades de las aldeas participen como actores económicos para que puedan mejorar el bienestar», concluyó.