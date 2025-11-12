Haciendo que Erika Carlina no pudiera casarse, esta es la razón por la que Lintang Raizha revela una charla íntima con DJ Bravy

Yakarta VIVA – Drama de la ruptura de la relación entre Erika Carlina Y DJ Bravy entrando ahora en una nueva etapa. Cifra Latitud Raizhala mujer que se decía era la tercera persona en su relación, finalmente abrió su voz luego de que su nombre fuera arrastrado al tema de la infidelidad.

A través de una carga en su historia personal de Instagram, Lintang confirmó que la captura de pantalla del chat íntimo que había circulado ampliamente en las cuentas de chismes fue subida por él mismo. ¡Vamos, desplázate más!

«Es cierto, tuve la oportunidad de charlar con él (Bravy). Pero esa charla fue hace mucho tiempo, antes de que tuviera pareja. Para ser precisos, el 9 de julio de 2025», escribió, citado en la cuenta @lintangraizhaokt, el miércoles 12 de noviembre de 2025.

Lintang explicó que la conversación en realidad fue subida a su segunda cuenta de Instagram, el mismo día que DJ Bravy lo contactó. Destacó que no hubo malas intenciones detrás de la carga.

Resulta que el objetivo de Lintang al revelar el contenido de su charla íntima con DJ Bravy era simplemente bromear con sus amigos. Desafortunadamente, la carga se difundió ampliamente, provocando un conflicto en la relación entre DJ Bravy y Erika Carlina.

«No tenía ninguna intención de subir el chat más que solo bromear con mis amigos. Debí haberme dado cuenta de que la historia podía ser vista por muchas personas. Lamento no haber sido cuidadoso al compartirla», explicó.

Además, Lintang enfatizó que no tenía una relación especial con DJ Bravy ni antes ni después de que surgiera la conversación.

«Entre él y yo no había relación alguna, ni antes ni después del incidente (difundido el chat)», subrayó.

Además añadió que ahora tiene una amante y vive feliz.

«Estoy feliz con mi pareja. La acusación de que tengo una aventura o una tercera persona no es cierta», afirmó.

Para terminar, Lintang Raizha se disculpó y esperó que el público ya no intensifique el asunto.

«Gracias por comprenderme y apoyarme», concluyó.

Mientras tanto, DJ Bravy en una sesión en vivo de TikTok el 10 de noviembre de 2025 admitió previamente que su conversación íntima con Lintang fue la causa principal de la ruptura de su relación con Erika Carlina.

La disputa derivada del chat provocó que ambos tuvieran una gran pelea hasta que finalmente decidieron separarse el 22 de octubre de 2025. Después de varios intentos por mejorar su relación, los dos finalmente acordaron terminar su romance el 1 de noviembre de 2025.