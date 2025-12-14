Haciendo historia en Bangkok, Edgar Xavier gana el oro en Wushu Taolu masculino en los SEA Games 2025

Bangkok, LARGA VIDA – Atletas wushu indonesio, Edgar Xavier Marvelovolvió a enorgullecer el nombre rojiblanco al ganar no una medalla Número combinado de Taolu masculino en Juegos del MAR 2025 Tailandia. Compitiendo en el complejo de edificios del gobierno tailandés Ratthaprasasanphakdi, Bangkok, el domingo, Edgar se mostró consistente y salió como el mejor entre los competidores del Sudeste Asiático.

Lea también: SEA Games 2025: Escandaloso director de kickboxing indonesio intimidado y deportado Confederación Asiática WAKO



Edgar obtuvo una puntuación total de 29.349 de los tres números competidos. Registró puntuaciones de 9,776 en Changquan, 9,780 en Daoshu y 9,793 en Gunshu. Este logro le dio una ligera ventaja sobre su compatriota, Siregar Seraf Naro, que tuvo que conformarse con una medalla de plata tras conseguir una puntuación de 29,246.

Siregar pareció estable durante todo el partido con puntuaciones respectivas de 9.680 en Changquan, 9.786 en Daoshu y 9.780 en Gunshu. Mientras tanto, la medalla de bronce la ganó el atleta malasio Ting Clement Su Wei, con una puntuación total de 29.238.

Lea también: 4 medallas de oro de escalada en roca de Indonesia en dos días en los SEA Games 2025, una fuerte señal para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028



Este éxito confirma el estatus de Edgar como el pilar de Indonesia en cuanto a números de changquan, daoshu y gunshu. El atleta nacido en 2001 es conocido por tener un historial consistente de logros en diversos eventos internacionales, desde el nivel asiático hasta el mundial.



El atleta de Wushu Edgar Xavier Marvelo en acción en la final masculina de wushu taolu de los SEA Games

Lea también: ¡En curso! Programación de TV y enlace de transmisión en vivo para las semifinales de los SEA Games 2025, selección nacional de Indonesia vs Vietnam



Uno de los mayores logros de Edgar se produjo en el Campeonato Mundial de Wushu de 2019, cuando hizo historia como un atleta no chino que pudo ganar tres medallas de oro en los números de changquan, gunshu y duilian. Este logro coloca a Edgar como uno de los mejores atletas taolu del mundo.

En eventos multideportivos, Edgar también demostró su constancia. Ganó una medalla de plata en los Juegos Asiáticos de Palembang en Yakarta de 2018 y regresó al podio con plata en los Juegos Asiáticos de Hangzhou de 2022 en el número de changquan masculino. Además, presentó con éxito el oro en el número de changquan en los Juegos Mundiales de Birmingham 2022, un evento prestigioso para los deportes no olímpicos.