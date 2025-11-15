Haciendo ‘Gong’, este empleador de Hong Kong se sorprendió al descubrir que su ARTISTA DE INDONESIA ERA MUY RICO

Hong KongVIVA – Hay muchos eventos que pueden dejarte con la boca abierta después de enterarte de ellos. Esto parece haberlo experimentado también un residente de Hong Kong que contrató a una mujer de Indonesia.

Se sabe que el residente de Hong Kong contrató a una joven indonesia de 20 años como asistente doméstica. Sin embargo, después de trabajar durante mucho tiempo con su empleador en Hong Kong, la chica de Indonesia decidió regresar a Indonesia.

Según el informe del Sin Chew Daily, se dice que la niña regresó a Indonesia porque quería casarse. Como empleador que había contratado a la niña durante mucho tiempo, estaba preocupado. Temen que su asistente doméstico sufra un fraude en las aplicaciones de citas en línea.

Sin embargo, la mujer aseguró a su empleador que la relación era real. Incluso mostró una foto de su prometido que es piloto.

También dijo que desde que era estudiante, su prometido le enviaba regularmente dinero mensual de 500 dólares de Singapur o el equivalente a Rp. 6,5 millones por mes. El ARTE También aseguró a su empleador en Hong Kong que después de casarse y formar una familia, su futuro marido le proporcionaría el doble de dinero mensual.

Como resultado, el empleador dio permiso a un miembro de su hogar que vino de Indonesia para regresar a casa y casarse.

La historia aún no ha terminado, luego de que el ama de casa llegó a casa, resultó que su empleador había recibido una noticia sorprendente y… gong sobre el ARTE.

Quién hubiera pensado, la chica de 20 años que trabajó como miembro de su familia en Hong Kong durante muchos años en realidad nació en una familia muy rica. Resulta que el miembro de la familia de Indonesia tiene varios jardines, como una plantación de café y una plantación de cacao, en su ciudad natal.

Sin embargo, el empleador se sintió orgulloso de la actitud de su ex sirvienta. Porque a pesar de que proviene de una familia rica y tiene una situación financiera estable, todavía elige trabajar como asistente doméstica en Hong Kong.

En ese momento, la integrante de la familia indonesia dijo que la razón por la que quería trabajar en Hong Kong era porque quería experimentar la vida. El estándar Informó que durante su trabajo se caracterizaba por tener una personalidad relajada y trabajar con una actitud tranquila.