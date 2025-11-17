





La victoria aplastante de la Alianza Democrática Nacional, que comprende, en su mayoría, el Partido Bharatiya Janata y el Janata Dal (Unido), en Bihar, sugiere que India está más cerca de convertirse en un sistema de partido único que hasta el año pasado. Un sistema de partido único supone que la derrota de la oposición es casi inevitable y que es imposible desbancar mediante elecciones al partido gobernante o a la alianza que encabeza.

Ésta es la conclusión que se puede extraer de la victoria similar a un tsunami de la NDA y el BJP en Bihar, donde obtuvo 202 de 243 escaños, aprovechando sus ya impresionantes triunfos en Maharashtra, Haryana y Delhi después de sufrir un revés en las elecciones del Lok Sabha de 2024. Estas victorias desmoralizarán aún más a la Oposición, que tendrá dificultades en los estados que deberán elegir nuevas Asambleas antes de 2029.

El movimiento de la India hacia un sistema de partido único tiene dos impulsores principales. Uno de ellos es que el BJP despliegue sus poderes extraordinarios, derivados del partido que gobierna el Centro, para paralizar a la Oposición. Esto lo ha hecho mediante redadas contra líderes de la oposición, presentando casos de corrupción y encarcelando a algunos de ellos. Este instrumento del miedo, junto con los formidables recursos que dispone, se utiliza para dividir a los partidos rivales, debilitando la oposición eso se ve afectado, de todos modos, por la percepción que se crea de que es incorregiblemente corrupto.

El segundo factor del emergente sistema de partido único es la incapacidad de la Comisión Electoral de la India para inspirar confianza en su neutralidad, sobre todo porque el BJP tiene una voz preponderante en el nombramiento de sus comisionados. La Oposición habitualmente ha culpado de su aniquilación, como en Bihar, al presunto robo de votos cometido mediante adiciones y eliminaciones indebidas de la lista de votantes.

Estos defectos la ICE aparentemente intentó rectificar ordenando una Revisión Intensiva Especial (SIR) de las listas electorales de Bihar. Hubo eliminaciones y adiciones masivas a la lista de votantes que fue revisada sumariamente a principios de este año, lo que llevó a su contracción en alrededor de 40 lakh de votantes. Requiere que los activistas de la oposición vayan de puerta en puerta para comprobar hasta qué punto la revisión es genuina, una tarea gigantesca casi imposible de realizar con precisión.

La ambigüedad sobre la “purificación” de los censos electorales de Bihar ha llevado a la oposición a afirmar que el Estado fue robado, como lo fue Maharashtra el año pasado. Sin embargo, a diferencia de Maharashtra, el porcentaje de votos de la NDA del 47,2 por ciento en las elecciones del Lok Sabha de 2024 en Bihar se redujo marginalmente al 46,5 por ciento en las elecciones a la Asamblea de la semana pasada. Por el contrario, el porcentaje de votos del Mahagathbandhan, que comprende, principalmente, el Rashtriya Janata Dal, el Congreso y la izquierda, cayó del 39,2 por ciento en 2024 al 37,6 por ciento la semana pasada. Estas cifras sugieren que ambas alianzas tienen bases de apoyo estables, que no se restablecieron debido al proceso SIR.

Sin embargo, el SIR dañó a la Oposición porque de repente se le arrojó encima. Desequilibrada, la Oposición pasó meses cruciales antes de las elecciones a la Asamblea de Bihar apelando al Corte Suprema contra el SIR y movilizar al pueblo contra el presunto robo de votos, en lugar de prepararse para la batalla de las urnas.

A diferencia de la oposición, la NDA utilizó esos meses para implementar medidas de bienestar. Ninguna de ellas fue tan efectiva como la transferencia de 10.000 rands a las mujeres 10 días antes de que se anunciaran las elecciones. Incluso después de que el Código Modelo de Conducta entró en vigor, el gobierno de Nitish Kumar continuó con los pagos, lo que provocó la acusación de la oposición de que los votantes estaban siendo sobornados para obtener sus votos.

La negativa de la ICE a detener la transferencia de dinero a las mujeres en Bihar es una reversión de su propia política. Por ejemplo, en marzo de 2004, después de que se anunciaran las elecciones a la Asamblea en Tamil Nadu, se detuvo el desembolso de dinero en el marco de un plan de apoyo en efectivo para el consumo de energía de los agricultores, introducido por el difunto Ministro Principal Jayalalithaa. Asimismo, en marzo de 2011, la ICE suspendió la distribución gratuita de televisores en color, un Dravida Munnetra Kazhagam plan de gobierno, tan pronto como se anunció el calendario de elecciones.

Se cree ampliamente que el pago de 10.000 rupias a las mujeres generó tal entusiasmo que los biharis olvidaron sus propios recelos sobre Kumar. Bihar no es un caso aislado: a los subsidios en efectivo también se les atribuyó el mérito de cambiar la suerte del BJP en Maharashtra, Haryana y Delhi.

Parecería que se está construyendo un sistema de partido único con los instrumentos del miedo, los recursos financieros del Estado y la El partidismo de la ICE.

Cada vez será más frecuente que la oposición se desanime incluso antes de entrar en la arena electoral, y en el proceso se vuelva amnésica respecto de la gramática de la política. Esto fue evidente en Bihar, donde la cuestión del robo de votos rara vez se encendió después de que terminó el yatra de la oposición en su contra. Los socios de Mahagathbandhan se pelearon por los escaños durante días, e incluso retrasaron su campaña. Era como si creyeran que la alianza no podía ganar porque el sistema estaba manipulado en su contra.

Desde esta perspectiva, su participación en las elecciones a la Asamblea les ha llevado, paradójicamente, a legitimar el presunto fraude, e incluso a consentirlo implícitamente. Si Bihar realmente hubiera sido robado, habría una inquietud generalizada, que la Oposición necesita aprovechar para garantizar que la India no se convierta en un sistema de partido único y, con ello, en un sistema incesante. Rashtra hindú. De lo contrario, el robo de votos parecerá una mala excusa para explicar

debacles electorales.

El escritor es periodista experimentado y autor de Bhima Koregaon: Challenging Caste.

