Hacia MotoGP Misano 2025, Marc Márquez prometió aparecer ‘All Out’ para Ducati

VIVA – Hacia la serie Motogp Misano 2025, corredor principal Ducati, Marc Márquezexpresar alto optimismo. Mencionó que las características del Circuito Misano son muy adecuadas con el estilo de carreras y están listas para dar la máxima apariencia a los fanáticos de Ducati que cumplirán con las gradas.

Después de asegurarse de que el título mundial esta temporada, Márquez llegó a Misano sin presión, pero lleno de entusiasmo para presentar victoria En casa a su equipo.

Ducati Racer, campeón de Marc Marquez en el MotoGP 2025 alemán

Misano tiene un personaje adecuado para Márquez

En una conferencia de prensa por delante carrerasMárquez explicó que Misano tenía un diseño que se ajusta a su enfoque al viajar en una moto Ducati. Según él, la combinación de la curva rápida, las áreas de frenado duro y el asfalto con altos agarres respaldan fuertemente el estilo de carreras agresivo que ha sido su marca registrada.

A diferencia del Circuito de Barcelona-Catalunya en la serie anterior, que según él no es ideal porque exige una suavidad más conservadora y una gestión de neumáticos, se cree que Misano brinda una mayor oportunidad para parecer dominante desde la sesión de entrenamiento a la carrera principal.

Viendo como campeón mundial, el enfoque sigue siendo el máximo

Márquez ha bloqueado el título mundial de la temporada 2025 gracias a la superioridad de puntos muy grandes sobre su competidor más cercano, Alex Márquez. Sin embargo, enfatizó que no reduciría la intensidad y continuaría atacando la victoria para dar premios a los fanáticos de Ducati que lo habían apoyado durante toda la temporada.

«La carrera en Catalunya es muy grande, una celebración extraordinaria con todos los fanáticos, y en la pista, al menos en papel, no ideal para mi personaje, ganamos en el sprint y terminamos segundo en el GP», dijo Márquez de Viva de Chocar Jueves 11 de septiembre de 2025.

Desafíos emocionales y apoyo de los fanáticos

A pesar de defender a Ducati, Márquez se dio cuenta de que Misano había sido conocido como la sede de los fanáticos de Valentino Rossi que alguna vez fueron rivales pesados.

Incluso a menudo escuchó vítores negativos de algunos espectadores cuando se realizan en Italia. Pero Márquez espera que la situación esta vez sea diferente, porque lleva el nombre del equipo Ducati del Orgullo de Italia hasta el pico de la gloria.

La gerencia de Ducati, incluido el gerente del equipo Davide Tardozzi, también pidió a los fanáticos para apoyar a Márquez en su totalidad. Consideran que Márquez es una parte importante del éxito del equipo y merece ser apreciado por Tifosi.

Esperanza para la carrera de jaula Ducati

Ducati Racer, Marc Márquez

Con una actuación impresionante esta temporada, se cree que Márquez es uno de los campeones de candidatos fuertes en Misano. Hizo hincapié en la importancia de una sesión de entrenamiento y calificación limpia para comenzar en la primera fila, así como la selección de los neumáticos correctos para que el rendimiento del motor permanezca óptimo hasta el final de la carrera.

La competencia feroz aún provendrá de otros corredores de Ducati como Francesco Bagnaia y Fabio en Giannantonio, que se sabe que tienen alta velocidad en este circuito.

MotoGP Misano este año no es solo una carrera de rutina para Márquez. Esta es una oportunidad para demostrar que se ha convertido en un nuevo símbolo del éxito de Ducati.

Si gana, no solo se suma a una colección de trofeos personales, sino que también fortalece su relación con millones de fanáticos de Ducati en Italia.

Con alta confianza, apoyo completo del equipo y espíritu ardiente, Marc Márquez está listo para conquistar Misano y convertirlo en una etapa de victoria especial para Ducati.