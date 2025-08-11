Hacia la Copa del Mundo, el equipo nacional U-17 indonesio programó 9 partidos de prueba

Mientras, viva – Equipo Nacional Indonesio U 17 Programado al menos nueve partidos de prueba con varios equipos antes de que se celebraran Copa del Mundo U 17 2025 en Qatar el 3-27 de noviembre de 2025.

«Programamos nueve pruebas antes de dirigirnos a la Copa Mundial. Esperamos que a través de las diversas pruebas, el equipo sea más coherente y completamente maduro», dijo el entrenador del equipo nacional U-17, dijo Nova Arianto en Medan, lunes.

El partido de prueba para madurar al equipo, incluso entre ellos en la Copa Independence celebrada en el estadio principal de Sumatra North, Batang Kuis, Deli Serdang, North Sumatra, 12-18 de agosto de 2025.

Expresó su agradecimiento a PSSI, que había facilitado a los niños de crianza para obtener oponentes de prueba de calidad como parte de la preparación para la Copa Mundial Sub-17.

Participando en la Copa de Independencia, dijo, se había convertido en parte de la hoja de ruta de preparación que se había preparado anteriormente.

Entrenador del equipo nacional U-17 indonesio, Nova Arianto Foto : Entre fotos/Yulius Satria Wijaya/SPT/AM.

«Programamos nueve pruebas antes de dirigirnos a la Copa Mundial y una vez más agradezco a PSSI. Tenemos la oportunidad de jugar en la Copa de Independencia, que es muy buen nivel. Hay Uzbekistán, Tayikistán y Malí», dijo.

La Copa de Independencia se jugará durante aproximadamente una semana seguida por cuatro países que se cree en Indonesia, Tayikistán, Uzbekistán y Malí.

El primer partido tuvo lugar el martes (12/8) entre Malí y Uzbekistán a las 16:30 WIB y continuó Indonesia contra Tayikistán a las 19.30 WIB.

El segundo día, viernes (8/15), Tayikistán contra Malí a las 15.30 WIB, mientras que Uzbekistán contra Indonesia a las 19.30 WIB.

El último día, el lunes (18/8), Indonesia cerrará este torneo contra Mali a las 20.30 WIB. Antes de esta pelea, Uzbekistán fue desafiado por Tayikistán a las 16.00 WIB.

Tayikistán, Uzbekistán y Malí son tres países que también participan en la Copa Mundial Sub-17 2025.

El equipo nacional U-17 indonesio que anteriormente realizó campos de entrenamiento en Bali estaba en el Grupo H con Brasil, Honduras y Zambia. (Hormiga)