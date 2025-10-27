Hacer Una Luz Roja Cuesta 38 Mil Millones De IDR

California, VIVA – La burocracia es a menudo el chivo expiatorio detrás de la lentitud de varios proyectos públicos. El término burocracia, que describe una acumulación de procedimientos administrativos, a menudo parece una simple figura retórica, hasta que surge un caso de semáforo en rojo como el del condado de Fresno, California.

Un proyecto para instalar un semáforo en la intersección de Fowler y Olive es un ejemplo de cómo la burocracia complicada puede frenar el desarrollo.

Este proyecto comenzó en 2018, pero las luces recién comenzaron a funcionar casi un año después de su instalación. Los costos totales gastados alcanzaron alrededor de 2,4 millones de dólares estadounidenses, o el equivalente a más de 38 mil millones de IDR.

El problema surge porque la ubicación del proyecto está en la frontera entre el condado de Fresno y la ciudad de Fresno. Aunque la iniciativa de desarrollo proviene del condado, los permisos y las normas técnicas aún deben ser aprobados por el gobierno de la ciudad.

El largo proceso que va desde la adquisición del terreno, la gestión del derecho de vía, la compra de equipos y el paisajismo aumenta la complejidad del proyecto.

Adaptado VIVA Automotriz Desde Carscoops, el lunes 27 de octubre de 2025, Nathan Magsig, miembro de la junta de supervisores del condado de Fresno, reconoció el largo tiempo de trabajo.

«Vimos que los postes habían estado en pie durante meses antes de que se completara toda la intersección», dijo. Una vez que finalmente estén operativos, los semáforos ahora son responsabilidad de la ciudad de Fresno para el mantenimiento a largo plazo.

El impacto lo sintieron inmediatamente los vecinos de la zona. Hank Bocchini Jr., propietario de un campo de golf cercano, dijo que el cambio en el tráfico fue significativo. «Antes salir de nuestra zona era como jugarse la vida. Ahora el flujo de vehículos es mucho más ordenado», afirmó.

Los últimos datos de la organización Streets Are For Everyone refuerzan su afirmación. En el período 2021-2023, las infracciones en las intersecciones en el condado de Fresno provocaron 55 muertes y 153 lesiones graves, la cifra más alta entre los condados grandes de California.

Irónicamente, un proyecto similar a sólo una milla y media de distancia, en la intersección de Temperance y McKinley, se completó en sólo tres meses. La diferencia es que el proyecto está completamente dentro del área de la ciudad y está administrado por un desarrollador privado.