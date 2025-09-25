Hacer una área residencial inclusiva y sostenible, PP Propiedad agregó instalaciones en GKL

Yakarta, Viva – PT Propiedad de PP TBK (PPRO) enfatiza su compromiso en presentar un área residencial saludable, moderna y eficiente a través de la presencia de instalaciones de campo caído Exclusivo en Grand Kamala Lagoon (GKL).

Esta instalación será desarrollada y administrada por este Padel, propiedad de este PT es un ejercicio saludable que se centra en el desarrollo de instalaciones deportivas modernas. La presencia de la instalación de Padel estuvo marcada por una ceremonia de inauguración simbólica en el área de apartamentos Grand Kamala Lagoon, Bekasi, el martes.

Dyah Rahadyannie, presidente presidente de PPRO reveló que el complejo Padel Field en GKL fue diseñado con 6 campos premium semi-intoor con estándar internacional. El diseño lleva un concepto moderno y un visitante amigable, por lo que se espera que se convierta en un destino deportivo, así como en un nuevo estilo de vida en Bekasi.

«El área de GKL siempre se compromete a presentar las mejores instalaciones para mejorar la calidad de vida de los residentes y la comunidad circundante. La presencia de este inquilino padel no solo enriquece la elección de las actividades deportivas, sino que también apoya un estilo de vida saludable y moderno que está en línea con el compromiso de PPRO en presentar un área residencial inclusiva y sostenible», dijo Dyah, según su declaración el jueves 25 de septiembre de 2025. 2025.

Dijo que el inquilino de Padel estaba planeado para comenzar a operar en enero de 2026 y estaba abierto a los residentes de GKL y al público en general. La presencia de esta instalación también es parte de los esfuerzos de PPRO para responder las tendencias deportivas actuales para aumentar la conciencia pública para construir un estilo de vida saludable a través de una actividad física agradable.

[dok. Humas PP Properti Tbk] Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

«Con una ubicación estratégica en el corazón de Bekasi, se espera que la existencia de Padel Field sea un nuevo imán que se suma al atractivo del área GKL, así como al fortalecer el posicionamiento como un destino para el estilo residencial, de negocios y el estilo de vida líder», dijo.

En la misma ocasión, la gerencia de PPRO también inauguró el último Becoff, el inquilino F&B que estaba presente en el área de Grand Kamala Lagoon. Se espera que la presencia de Becoff no solo agregue opciones culinarias en esta región, sino que también se convierta en un lugar cómodo para que los residentes y la comunidad circundante se relajen, discutan y establezcan la interacción social.

La presencia de los nuevos inquilinos está completando cada vez más el ecosistema GKL que no solo proporciona un lugar para vivir con una ubicación estratégica, cerca de la puerta de peaje West Bekasi. Además de importantes instalaciones como escuelas internacionales, hospitales, centros comerciales, estaciones de tren, al aeropuerto de Halim Perdanakusuma, pero también continúan fomentando el crecimiento socioeconómico y creando un entorno activo y productivo.