Hacer un atasco de tráfico, Pramono quiere un proyecto en Jalan TB Simatupang Octubre para terminar todo

Yakarta, Viva – El gobierno provincial (Pemprov) de DKI Yakarta realiza inmediatamente los acuerdos de tráfico como un esfuerzo por romper congestión en el área TB SimatupangSouth Yakarta.

«Alhamdulillah, hemos recibido aprobación, permiso del Ministerio de Obras Públicas (obras públicas) para transferir el flujo, incluida la regulación en la carretera de peaje», dijo el gobernador de DKI Yakarta Pramono anung en Yakarta, domingo.

Técnicamente, según él, los detalles del acuerdo de tráfico serán entregados por el desarrollo asistente del gobierno provincial de DKI Yakarta.



El tráfico de dirección de Fatmawati a TB Simatupang

«El principio es haber obtenido permiso para los arreglos dentro y fuera de la carretera de peaje para que, por lo tanto, con suerte esto pueda reducir (congestión)», dijo Pramono.

Después de solicitar la aprobación del Ministerio de Obras Públicas, también afirmó haber celebrado una reunión y coordinado con varias otras partes, a saber, Pam Jaya Paljaya, la Oficina de Recursos Hídricos de DKI y la oficina de DKI Jakarta Bina Marga.

Explicó que toda la coordinación se llevó a cabo considerando la congestión en TB Simatupang se produjo debido a una serie de proyecto Construcción en el área local.

«Pido que el final de octubre haya terminado todo a fines de octubre», dijo Pramono.

Además, dijo que si se completó la construcción, el problema de la congestión en el área también se resolvió.

Anteriormente, Pramono había dicho que los planes de cortar la acera en Jalan TB Simatupang para superar la congestión en la región fueron cancelados por varias razones.

«Tanto a la izquierda, a la derecha, después de verificar en detalle, la acera que solo tiene construcción se puede hacer. Pero finalmente decidí que la acera a la derecha y a la izquierda no estaba perturbada porque de hecho lo que haremos es agregar a la flota Transjakarta de 14 unidades», dijo Pramono, jueves.

Además de agregar la flota Transjakarta, también apeló a la comunidad tanto como sea posible para evitar la carretera TB Simatupang durante un tiempo hasta noviembre de 2025. (Ant)