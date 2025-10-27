Hacer trampa con Safrie Ramadhan, Julia Prastini: no quiero evitarlo

Jacarta – Celebridad Julia Prastini o Jule, finalmente apareció y aclaró los rumores sobre su romance con un estudiante y un boxeador. Safrie Ramadhan.

Este problema surgió después de que varias cuentas de TikTok compartieran fotos y videos que mostraban a Jule y Safrie teniendo intimidad. En uno de los videos, se ve a Jule siendo besada por un hombre sospechoso de ser Safrie sin usar hijab.

La sospecha pública se hizo más fuerte después de que el marido, no hay tiempoParece que solo comparte momentos de criar sola a sus tres hijos. Esta situación hace que el público sospeche que su hogar está al límite.

La celebridad de Instagram Julia Prastini, también conocida como Jule Foto : Captura de pantalla de Instagram @juliaprt7

El domingo 26 de octubre de 2025, Jule finalmente respondió al problema subiendo algo a su historia de Instagram. Jule admite que ya no se puede negar el antiguo vídeo suyo que ahora circula en las redes sociales.

«Sé que últimamente han estado circulando muchas cosas sobre mi vida personal. No quiero evitarlo ni buscar excusas, y soy consciente de que mis problemas personales han repercutido en muchas partes», explicó.

En el mismo comunicado, la madre de tres hijos también lamentó sus acciones porque habían decepcionado a muchas personas, incluidos su familia, amigos y las marcas con las que colaboraba.

«Mi familia, amigos y marcas me han decepcionado y causado molestias. Por supuesto, también pido disculpas a las personas y partidos que me han apoyado todo este tiempo», continuó Jule.

No solo eso, Jule también pidió al público que no ataque a las partes involucradas o que colaboren con él.

«Les pido a mis amigos que no molesten e insulten a las personas más cercanas a mí y a mis amigos, así como a marcas o partidos que utilicen fotos o vídeos conmigo», subrayó.

Al final de su declaración, Jule enfatizó que todos los errores eran su responsabilidad personal, no la de otras partes.

«Soy consciente de que he decepcionado a mucha gente y realmente lamento los errores cometidos. Sé que la confianza no es fácil de generar, pero prometo superarme y hacer de esto una lección valiosa para que no vuelva a suceder», afirmó.