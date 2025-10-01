Hacer que los turistas sean conscientes del impacto de su comportamiento







Aunque la meseta de Kaas en el distrito de Satara es reconocida como un UNESCO Sitio del Patrimonio Natural Mundial Para su biodiversidad, el comportamiento turístico irresponsable amenaza su ecosistema, con visitantes que pisotean flores raras para tomar fotografías. La meseta alberga más de 850 especies de plantas con flores, incluidas varias variedades endémicas y amenazadas como Smithia, Topli Karvi y Dipcadi.

Durante el monzón, el área cobra vida con una alfombra de flores silvestres que atraen a miles de visitantes cada año. Los visitantes y los ambientalistas han marcado el comportamiento turístico como las flores arrancando, pisotear delicadas esteras de plantas e incluso sentarse en medio de parches florecientes.

Puede ser fácil decir que esto es solo una flor o dos, pero los expertos advierten que cada flor juega un papel en el mantenimiento del equilibrio ecológico. Cuando las personas los pisan para selfies, no solo dañan las plantas, sino los ciclos de la vida enteras de polinizadores e insectos. Con al menos 850 especies de plantas con flores en Meseta de quesoEste es un tesoro absoluto de biodiversidad.

Más señalización que crea conciencia sobre el daño causado por las plantas de arrancamiento y aplastamiento ayudará a detener un comportamiento dañino. Si bien hay una prohibición de tirar plástico, la basura sigue siendo un problema de soporte. Mejorar el patrullaje ayudará. Los oficiales pueden considerar imponer multas a los infractores.

Sin embargo, lo más importante es que organizar campañas a través de las redes sociales y difundir la conciencia sobre Kaas y su valor pueden afectar la mentalidad positivamente e imbuir un sentido de responsabilidad y orgullo de los visitantes. El problema de Kaas es sintomático de la imagen más grande que afecta a nuestro turismo en general. El descomposición, la basura, la búsqueda de selfies dañinas y el caos de las redes sociales, donde las estructuras y la fauna se convierten en objetivos, necesitan terminar.

Comience las iniciativas multiprocesadas para lograr esto.





