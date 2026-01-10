Hacer que la pasarela Matunga sea segura para todos







El puente peatonal (FOB) que conecta Bhau Daji Road con Matunga West cerca de King’s Circle, un conector antiguo pero crucial, ha caído en mal estado. Ampliamente utilizado por escolares y personas mayores, el puente se ha convertido en un peligro para la seguridad.

Las escaleras están desniveladas y en mal estado. Negociar estos con sus barandillas rotas es un gran desafío.

Los residentes destacaron el problema de los escombros y la maleza en ambos extremos, especialmente en el lado este de Matunga. El puente, que une por la mitad Oriente y Occidente, se divide en dos secciones. El tramo sobre la vía del ferrocarril es más ancho, mientras que la extensión del cruce de carreteras en el lado este es estrecha y está en peor estado. Los funcionarios ferroviarios declararon que inspeccionarían el puente, mientras que las autoridades del distrito local de BMC confirmaron que se enviaría un equipo de mantenimiento para evaluar la estructura.

Varios lugareños han pedido una mejora o reparaciones rápidas. Debemos asegurarnos de que nuestra infraestructura se mantenga periódicamente para que las personas estén seguras mientras la utilizan.

Siempre se aconseja a la gente que utilice FOB, que es lo correcto, en lugar del hábito criminal y mortal de intentar cruzar las vías. Sin embargo, cuando los FOB parecen peligrosos o incluso inaccesibles, la gente tiende a tomar estas medidas extremadamente peligrosas. Esto no quiere decir que todos aquellos que cruzan las vías deban poner excusas y evitar los FOB. Sin embargo, cualquier tipo de estado precario sólo alienta a las personas a probar estas opciones atajos y el riesgo aumenta sustancialmente.

Que comiencen las reparaciones al menos en la escalera y en las barandillas. El escombroscompuesto por varias cañas de bambú, se puede retirar rápidamente. Las barandillas se pueden quitar algo de ropa o material y reforzarlas. Al menos eso puede ser un comienzo para hacer que este puente sea más fácil de negociar.





