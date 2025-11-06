«Hacer que Bihar esté libre de infiltrados»: Shah pronuncia un discurso electoral en West Champaran







Si bien muchas circunscripciones en Bihar están en el proceso de votar por su próximo líder el jueves, el Ministro del Interior de la Unión Amit Shah, que ha comenzado a hacer campaña para la segunda fase de las elecciones, dijo que los inmigrantes ilegales de Bangladesh roban empleos y representan una amenaza para la seguridad del país. Al afirmar sobre la cuestión de la infiltración, Shah dijo que las elecciones de Bihar de 2025 pretenden hacer que el estado oriental esté «libre de infiltrados», informó la agencia de noticias PTI.

Mientras se dirigía a un mitin electoral en Bettiah, en el distrito de West Champaran, el Ministro del Interior de la Unión alegó que el RJD había cometido masacres y violaciones mientras estaba en el poder, al tiempo que afirmó que no hay lugar para los «bahubalis» (hombres fuertes) en el gobierno de la NDA.

«El Primer Ministro Narendra Modi estableció la Junta Makhana… si ‘Lalu y compañía’ llegan al poder, se creará la ‘Junta de infiltrados ghusao'», dijo además el Ministro del Interior de la Unión.

También prometió un nuevo aeropuerto para Champaran y afirmó que todos los ingenios azucareros cerrados en la región serán reactivados a través de cooperativas, y se lanzarán planes importantes para la comunidad Tharu si la NDA regresa al poder en el estado, informó PTI.

Golpeando a la oposición MahagathbandhanShah dijo que Champaran se convertiría en un «mini-Chambal» si «thagbandhan» llega al poder en Bihar.

Participación decente de votantes en la primera fase de las elecciones de Bihar hasta las 15.00 horas

Más del 53,77 por ciento de los 3,75 millones de electores elegibles habían emitido sus votos a las 3 pm en la primera fase de las elecciones de la Asamblea de Bihar el jueves, con el distrito de Begusarai liderando entre 18 distritos con una participación del 59,82 por ciento, según datos provisionales en el sitio web de ECI.

El ministro principal, Nitish Kumar, y el candidato CM del bloque INDIA, Tejashwi Yadav, estuvieron entre los principales líderes que emitieron sus votos en la primera fase de las elecciones de la asamblea de alto riesgo, vistas como una prueba de fuego para la gobernante NDA.

En una publicación en la plataforma de redes sociales X, RJD alegó: «Durante la votación en la primera fase, se cortó la electricidad de forma intermitente en las casetas fuertes del Mahagathbandhan con la intención de ralentizar la votación. La votación lenta se está provocando deliberadamente». El partido ha hecho un llamamiento a la Comisión Electoral para que tome «conocimiento inmediato» de la «manipulación con intenciones maliciosas» y las «intenciones de mala fe» y «tome medidas inmediatas».

(Con aportes de PTI)





