Hacer operativa la pista del aeropuerto de Nashik antes de Kumbh Mela, Bhujbal al centro







Maharastra El ministro Chhagan Bhujbal ha hecho un llamamiento al gobierno central para que ponga en funcionamiento la pista en construcción en el aeropuerto Ozar de Nashik para uso civil antes del próximo Kumbh Mela de 2026, informó el PTI.

En una carta dirigida al Ministro de Defensa de la Unión, Rajnath Singh, Chhagan Bhujbal destacó la urgente necesidad de conectividad aérea para gestionar la afluencia prevista de más de cinco millones de rupias de peregrinos durante la masiva reunión religiosa prevista para comenzar en octubre de 2026.

El aeropuerto de Ozar, operado principalmente por Hindustan Aeronautics Limited (HAL) con fines de defensa, también sirve como terminal comercial. Bhujbal ha solicitado que la nueva pista de 3.000 x 45 metros, actualmente en construcción, esté disponible de forma prioritaria para operaciones de vuelos civiles, según el PTI.

Señaló que la terminal del aeropuerto ya abarca 22 acres, tiene un área construida de 8.267 metros cuadrados y está equipada con iluminación de tierra e instalaciones de Sistema de Aterrizaje por Instrumentos (ILS). La DGAC también había concedido autorización de aterrizaje nocturno para el aeropuerto en julio de 2019, según el PTI.

Bhujbal mencionó que se han lanzado licitaciones por valor de 343,2 millones de rupias para el proyecto de la pista paralela, con un plazo de finalización estimado de 18 meses.

Al llamar al aeropuerto de Nashik un “activo nacional” con potencial de doble uso (civil y de defensa), Bhujbal citó a Prayagraj. Aeropuertodurante el Maha Kumbh Mela a principios de este año, donde se registraron más de 5,5 lakh de pasajeros y 5.229 movimientos de aviones durante el evento de 46 días, informó la agencia de noticias.

Bhujbal sugirió que Nashik podría presenciar un tráfico similar y enfatizó que una mejor conectividad aérea sería crucial para gestionar el flujo de multitudes, impulsar el turismo y mejorar la infraestructura local.

El Simhastha Kumbh Mela en Nashik comenzará el 31 de octubre de 2026 con el tradicional Dhwajarohan (izado de bandera) en Trimbakeshwar, Ramkund y Panchvati, y se extenderá hasta el 24 de julio de 2028.

«La puesta en funcionamiento oportuna de la pista será de gran ayuda para dar cabida al aumento esperado de devotos y preparará a Nashik para albergar un evento de escala internacional», afirmó Bhujbal, informó el PTI.

Mientras tanto, a principios de este mes, Ministro Principal de Maharashtra, Devendra Fadnavis había celebrado una reunión de revisión de los preparativos del Kumbh Mela.

Había ordenado a los funcionarios que garantizaran que todos los proyectos de infraestructura para Nashik-Trimbakeshwar Simhastha Kumbh Mela se completaran a tiempo y con los más altos estándares, informó la agencia de noticias PTI.

En la reunión de revisión celebrada en la Casa de Huéspedes Sahyadri en Mumbai, Fadnavis enfatizó que el proyecto de la carretera de circunvalación de Nashik debe acelerarse, mientras que la adquisición de terrenos para Sadhu Gram (ciudad de tiendas de campaña) debe avanzar a pleno ritmo, según un comunicado de su oficina.

(con entradas PTI)





Fuente