¡Hacer la piel de gallina! Los estudiantes en Mojokerto están mutilados como animales, los perpetradores están armados con habilidades de carnicero

MojokertoVIVA – Actores de mutilación alumno El origen de Lamongan llamado Tiara Angelina Saraswati (25), había trabajado como matador de animales.

Leer también: ¡Arrapes! Los estudiantes de Unrm fueron encontrados muertos en la costa de Nipah, supuestamente víctimas



«Había trabajado como matador de animales», dijo el jefe de policía de Mojokerto, comisionado adjunto de la policía Ihram Kustrato, el lunes 8 de septiembre de 2025.

Por lo tanto, la habilidad del perpetrador llamado Alvi Maulana (24), esto al cortar el cuerpo de la víctima no podía separarse de su experiencia. Cortó el cuerpo de la víctima usando varias herramientas. Hay cuchillo Cocina, cuchillo grande y martillo.

Leer también: Los estudiantes virales obtienen una multa de retorno tardío El libro de RP. 5 millones, UGM abre votos



«Las piezas de las piezas del cuerpo humano se tratan como animales para ser utilizados por la comida. Tratadas realmente en piezas pequeñas», dijo.

Anteriormente informó, un estudiante de Lamongan llamado Tiara Angelina Saraswati (25) resultó ser mutilado hasta cientos de piezas, no docenas.

Leer también: Increíble confesión del perpetrador que mató al hombre frente a su abuela en Tanah Abang



«Dije, los huesos fueron cortados en cientos», dijo el jefe de policía de Mojokerto, comisionado adjunto de la policía Ihram Kustrato, el lunes 8 de septiembre de 2025.

El autor llamado Alvi Maulana (24), un estudiante que también trabajó como taxista de motocicleta en línea después de matar a la víctima con una puñalada de cuchillo en el cuello, solo fue mutilado en el baño. Por sus acciones, estuvo sujeto al artículo 340 del Código Penal con respecto al asesinato de premeditados con la amenaza de una sentencia de muerte o toda una vida.