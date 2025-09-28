Hacer hoja perenne, construir comunidades, los principales distribuidores recomiendan

En vista de los principales cambios en la industria del cine en los últimos años, las estrategias de lanzamiento exitosas se están volviendo más complicadas y específicas, pidiendo estrategias personalizadas para crear árboles de hoja perenne y atraer a las comunidades al tiempo que dependen de los estrenos del festival, la promoción de las redes sociales y los miembros de la academia de alto perfil, según los oradores invitados de alto perfil en los alumnos de alto. Cumbre de Zurich en sábado.

Brindando el estado actual del negocio estaban Patrick Wachsberger, jefe de 193, Michael Barker, copresidente de Sony Pictures Classics, Megan Colligan, presidenta de Row K Entertainment y el copresidente y director de operaciones de 30West Daniel Steinman.

Quizás ofreciendo una toma más novedosa, Barker elogió la conferencia de la industria del Festival de Cine de Zurich por ayudar a crear una mayor unidad en el sector cinematográfico independiente, algo que no siempre fue el caso.

«Cuando comencé en el negocio, no era un negocio universitario», señaló Barker. Señalando el éxito de las películas independientes en los años ochenta y noventa, Barker dijo que el sector se había vuelto mucho más «colegial en los últimos 10 años más o menos, más fuera de la supervivencia que cualquier otra cosa. Y este lugar en particular ha hecho mucho por eso».

Agregó que el negocio independiente «siempre es difícil porque tienes que ver tus gastos, porque hay una ventaja limitada en muchas de las películas. Tienes que rodar con los cambios en la historia, sobre cómo encontrar esa audiencia de nicho, cómo llegar a esa audiencia de nicho».

Con muchos teatros independientes que se van al negocio, muchas películas que normalmente no jugarían en los multiplexes ahora tienen que jugar en los multiplexes. «Así que debes hacer modelos totalmente nuevos sobre cómo lanzar una película. Tienes que prestar atención a cada flujo de ingresos», dijo Barker.

Si bien cada compañía tiene una misión diferente y una agenda diferente, para los clásicos de Sony, «Teatral todavía tiene que seguir siendo el principal incluso si el bruto cae».

Es esencial «hacer esa impresión de marketing en el público que estas películas son las películas que se convierten en hoja perenne», enfatizó Barker.

«Una de las claves de Sony Pictures Classics no solo es abrir una película y obtener la audiencia más amplia posible teatralmente, sino hacer que esa película sea de hoja perenne. Y esas oportunidades están más que nunca en hacer películas de hoja perenne si esa impresión de marketing se hace en el público, y es de esperar que vengan al cine».

Lo que se ha vuelto más difícil es que cada película es diferente y necesita ser tratada de manera diferente, agregó. «El distribuidor tiene que ser más creativo que nunca. Tenemos una película llamada ‘Convirtiéndose en Led Zeppelin‘Y lo resolvimos con IMAX sobre cómo presentar ese documental con IMAX. Estábamos haciendo IMAX nuevamente con esta película de anime que hemos llamado ‘Escarlata. ‘ Vamos a lanzar ‘Merrily We Roll’ con Fathom porque tienen acceso a una amplia cantidad de pantallas ”.

Wachsberger enfatizó que «el gasto tradicional, creo que esos días han terminado. Es más como si tuviera que ser completamente digital. Todo está interconectado … para películas independientes, se trata realmente de ir a festivales».

Subrayando la importancia de la autenticidad, Colligan dijo que solía ser «que el marketing genio era poder convencer a una audiencia de que una película era algo y luego dejar que descubrieran más tarde no fue eso. Creo que eso es mucho más difícil en la actualidad, y que realmente puedes quemarte haciendo eso. Creo que tienes que descubrir cuál es la verdad más auténtica de tu película y realmente inclinarse en eso».

La conexión comunitaria también puede jugar un factor significativo. «Creo que las personas están buscando cómo se conectan con la comunidad», dijo Colligan. «Entonces, si has leído un libro y una película basada en un libro, eso puede ser un sentido de comunidad. Si amas a Pierce Brosnan, ese puede ser un sentido de comunidad. Hay muchas maneras de aprovechar el concepto en torno a la comunidad, pero creo que fundamentalmente, las personas quieren pasar su tiempo viendo cosas, pasar tiempo con las cosas que probablemente aman. Su tiempo es valioso y las cosas que eligen también reflejan quiénes son ellos». «.».