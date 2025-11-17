Jacarta – Historias sobre Baní Israel En el momento Profeta Moisés Estados Unidos tiene valiosas lecciones sobre actitudes que en realidad pueden dificultarnos las cosas. Esta historia fue contada por Ibnu Kathir en Qashashul Anbiya, cuando algunas personas hicieron demasiadas preguntas sobre un vacas que se ordenó sacrificar.

Según la historia mencionada por eruditos como Ibnu Abbas, Ubaidah As-Salmani, Abu Aliyah, Mujahid, As-Suddi y varios otros eruditos Salaf, esta historia comienza con un hombre rico entre los Hijos de Israel. Es mayor y tiene muchos sobrinos. Sin embargo, en lugar de esperar a que su tío viviera una larga vida, varios de sus sobrinos en realidad querían que su tío muriera rápidamente.

Hasta que finalmente uno de sus sobrinos mató a su propio tío y arrojó su cuerpo en un cruce de caminos. Otra historia afirma que el cuerpo fue abandonado en casa de otro sobrino. En lugar de resolver el problema, los sobrinos simplemente se culparon unos a otros.

Confundidos, acordaron quejarse de esto al Profeta Musa AS. El profeta Moisés dijo: «En nombre de Dios, juro a quien sepa de este sacrificio, que me lo pida.» Pero nadie lo admitió.

Cuando se le pidió que preguntara el asunto directamente a Allah SWT, el Profeta Musa AS pidió orientación. Entonces Dios les ordenó sacrificar una novilla. Pero esta orden en realidad les hizo volver a preguntar. «¿Nos convertirás en el hazmerreír?«

El profeta Musa respondió: «Busco refugio en Dios para no estar entre los insensatos.» Pero en lugar de obedecer órdenes, nuevamente hicieron pregunta tras pregunta, como cuáles eran las características de la vaca, de qué color era, cuántos años tenía, etc.

Cada respuesta hace que los criterios de la vaca sean más específicos y difíciles de encontrar. Allah SWT explicó que la vaca era de color amarillo oscuro y ligeramente rojizo, nunca había sido utilizada para arar, no había sido utilizada para regar cultivos, estaba sana y no tenía rayas. Estas características hacen que la búsqueda sea aún más difícil para ellos mismos.

Finalmente encontraron una vaca adecuada, pero el dueño se resistía a entregarla. La ofrecieron a un precio equivalente al peso corporal de la vaca en oro, y después de aumentar varias veces la oferta, se entregó la vaca.