Hacer del Halal la identidad y la competitividad de la nación

Yakarta, VIVA – Indonesia está fortaleciendo su posición como centro industrial Halal mundo. Este paso es parte de la estrategia nacional para desarrollar una economía basada en valores e integridad. Con la mayor población musulmana del mundo, Indonesia tiene un gran potencial para convertirse en líder en la cadena de suministro halal. global.

Según los datos del Informe sobre la Economía Islámica Mundial, la contribución de Indonesia a la economía halal mundial sigue mostrando un aumento. Este crecimiento incluye los sectores de alimentación, cosmética, farmacia y turismo halal. El gobierno considera que el fortalecimiento de este sector es un paso importante para ampliar las oportunidades de exportación y crear nuevos empleos.

El jefe de la Agencia Organizadora de Garantía de Productos Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, explicó que el halal ahora no es sólo un estándar, sino también un símbolo de identidad nacional. Dijo que la implementación de garantías de productos halal en Indonesia se había desarrollado rápidamente en los últimos cinco años.

«Halal no es sólo una obligación legal, sino parte del carácter de la nación indonesia que defiende la integridad y la calidad», afirmó.

El gobierno continúa fortaleciendo el sistema de certificación halal para hacerlo más eficiente e inclusivo. Gracias a la digitalización de los servicios de BPJPH, el proceso de solicitud de certificación ahora se puede realizar en línea. Se espera que este esfuerzo acelere el crecimiento del número de productos con certificación halal en el país y aumente la confianza del consumidor mundial.

El Ministro de Economía Creativa, Teuku Riefky Harsya, destacó la importancia del sector halal para apoyar la economía nacional.

«La industria de productos halal es una parte importante de la economía nacional. Indonesia tiene una gran oportunidad de convertirse en el centro halal del mundo. Las normas halal proporcionan amplios beneficios, que van desde aspectos de salud y seguridad de los productos hasta la creación de empleos y oportunidades de exportación», afirmó.

Una opinión similar fue expresada por el director ejecutivo del Comité Económico y Financiero Nacional de la Sharia (KNEKS), KH. Sholahudin Al Aiyub, M.Si. Afirmó que un ecosistema halal no se puede construir sólo mediante regulaciones, sino también mediante la colaboración entre el gobierno, los actores de la industria y la comunidad.

«Creemos que la colaboración es la clave para que la industria halal de Indonesia pueda competir a nivel mundial», afirmó.

El Premio Top Halal 2025 es un esfuerzo concreto para fortalecer la confianza y la conciencia pública sobre la importancia de los productos halal. Este evento fue organizado por IHATEC Marketing Research con el tema «Construyendo marcas Halal auténticas para capturar el mercado musulmán». Los premios se entregaron a 47 marcas el miércoles 8 de octubre de 2025 en Yakarta.