Hacer de la familia una ‘máquina’ para lograr la Indonesia Dorada 2045

La transformación en cuestión es convertirse en un impulsor de políticas, un integrador y un proveedor de datos unifamiliares precisos como base para todas las intervenciones de los programas nacionales.

Ministro de Población y Desarrollo Familiar, wihaji dijo que su partido es consciente de que la familia no es sólo la unidad más pequeña de la sociedad. Pero también es la base principal para el progreso de una nación.





También destacó el impulso crucial del bono demográfico de Indonesia, que se espera que finalice en 2040.

Según él, este impulso debe aprovecharse lo mejor posible para lograr la Indonesia Dorada 2045, uno de los cuales es lograr el objetivo. crecimiento económico 8 por ciento.





«Tenemos un tiempo limitado. Si queremos alcanzar el objetivo de crecimiento económico del 8 por ciento y lograr una Indonesia dorada, la clave es la calidad de los Recursos Humanos (RR.HH.) comenzando desde el hogar», dijo Wihaji en la Reunión de Coordinación Nacional de 2026 de Bangga Kencana en Yakarta, el viernes 13 de febrero de 2026.

Para lograrlo, Wihaji dijo que su partido tiene una serie de enfoques humanistas a través de cinco programas prioritarios.

Primero, GENTING (Movimiento de padres de crianza para prevenir el retraso del crecimiento): una colaboración intersectorial para garantizar que las familias vulnerables al retraso del crecimiento reciban nutrición y asistencia adecuadas.

En segundo lugar, TAMASYA (Taman Asuh Sayang Anak): una iniciativa para proporcionar guarderías estandarizadas en instituciones gubernamentales y privadas para apoyar a los padres que trabajan sin comprometer el crecimiento y desarrollo de los niños.

En tercer lugar, GATI (Movimiento de Padres Ejemplares de Indonesia): Responder al fenómeno de la falta de padre en Indonesia optimizando el papel de los padres en la crianza de los hijos.

Cuarto, SIDAYA (Ancianos Empoderados): Brindar servicios de atención domiciliaria basados ​​en la comunidad y acceso gratuito a la salud para las personas mayores para que sigan siendo productivas y dignas.

Y quinto, AI-SuperApps Family: un servicio digital integrado que facilita a las personas consultar sobre problemas familiares y controlar su salud de forma independiente.

Aparte de eso, Kemendukbangga/BKKBN también desempeña un papel estratégico en el logro de los objetivos gubernamentales, uno de los cuales es a través de programas. Comidas nutritivas gratis (MBG).

La intervención se centra en tres grupos clave (3B): mujeres embarazadas, madres que amamantan y niños pequeños sin PAUD.