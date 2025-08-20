Hacer de Jack Sparrow una mujer?

Orlando Bloom está a favor de obtener el original «Piratas del Caribe«Casté juntos para la sexta película que ha estado en desarrollo mucho. Apareciendo en Fan Expo Chicago (a través de Entretenimiento semanal), Bloom se recuperó para los retornos de Johnny DeppJack Sparrow, Elizabeth Swann de Kiera Knightley y su propia voluntad.

«Todo está en la escritura, ¿verdad? Todo está en la página, y creo que definitivamente, estoy seguro de que hay una manera de crear algo», dijo Bloom. «Personalmente me encantaría ver a todos de regreso. Creo que la forma de ganar en eso es recuperar a todos. Si pueden, y si todos quisieran volver».

Los tres personajes originales debutaron en «The Curse of the Black Pearl» de 2003 y encabezaron una trilogía que incluía «Dead Man’s Cofre» de 2006 y «At World’s End» de 2007. Solo Jack Sparrow de Depp continuó con «On Stranger Tides» de 2011 y «Dead Men Tell No Tales» de 2017 (Bloom y Knightley aparecieron en la escena de créditos de este último). Las películas de «Piratas» han recaudado colectivamente $ 4.5 mil millones en todo el mundo.

«Lo mío es que si el guión era genial e, idealmente, eran todos, sería como un centavo, por una libra, ya sabes», agregó Bloom. «Lo que están pensando … es cómo hacerlo. ¿Traes a un personaje principal femenino que replica a Jack de alguna manera? [the script] fue genial, [I’d be in]. «

Ha sido un largo camino de desarrollo para una sexta película de «piratas». Variedad informó en el verano de 2020 que Disney estaba en desarrollo temprano en dos películas de «piratas»: un reinicio liderado por mujeres dirigido por Margot Robbie y una sexta película adecuada en la franquicia original. Robbie le dijo Feria de Vanidad En noviembre de 2022, Disney no estaba interesado en su película «más dirigida por mujeres», aunque el productor Jerry Bruckheimer minimizó el reclamo al decir más. EW Todavía hay espacio para que existan ambas películas de «piratas» y «Creo que Disney está de acuerdo en que realmente quieren hacer del Margot también».

Jeff Nathanson, quien escribió el guión de «Dead Men Tell No Tales», está manejando las tareas de escritura de guiones para lo que sería el sexto «piratas», pero los detalles del plan siguen sin estar claros. Bruckheimer dijo el verano pasado que estaría abierto a traer de vuelta a Jack Sparrow de Depp, que ha sido un signo de interrogación, ha sido expulsado de Hollywood debido a problemas legales y su juicio por difamación 2022 contra Amber Heard. Sin embargo, eso pronto cambiará, ya que Depp encabeza la comedia de acción de Lionsgate «Day Drinker» junto a Penélope Cruz.

Bruckheimer le dijo Entretenimiento semanal A principios de este mes, que ha hablado con Depp sobre regresar como Jack Sparrow, y agregó: «Si le gusta la forma en que está escrita la parte, creo que lo haría. Se trata de lo que está en la página, como todos sabemos … todavía estamos trabajando en un guión. Queremos hacerlo. Solo tenemos que obtener el guión correcto. No hemos llegado aún allí, pero estamos cerca».