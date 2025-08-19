Hacer cumplir la democracia en medio del pragmatismo político

Yakarta, Viva – Vicepresidente del MPR indonesio del Partido Demócrata, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, pidió la importancia de la unidad nacional y el respeto por constitución Como la base principal en el desarrollo de una Indonesia desarrollada.

La declaración fue hecha por IBAS para coincidir con la conmemoración del día constitucional, que cae el 18 de agosto cada año. Esta fecha se estableció oficialmente como el Día Constitucional a través del Decreto Presidencial (Keppres) número 18 de 2008 firmado por el sexto presidente de la República de Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

La determinación confirmó que el nacimiento de la Constitución fue un hito importante en el viaje de la nación después de la Proclamación de la Independencia.

Conmemoración del día constitucional

IBAS enfatizó que la independencia indonesia no solo era una cuestión de estar libre del colonialismo, sino también el compromiso de continuar la construcción de la civilización basada en la constitución.

«No somos solo independencia. Queremos continuar el desarrollo de la civilización con la Constitución», dijo IBAS en su declaración, martes 19 de agosto de 2025.

Recordó que la fuerza de una nación no se encuentra en el poder, sino en las normas, la ética y el cumplimiento de la constitución.

«Esta nación no vive por el poder, sino por las normas sostenidas, la ética de la vida y las constituciones respetadas», continuó IBAS.

Según él, [1945Constitución[1945Constitution No solo un texto legal, sino un juramento colectivo nacido de la sangre de la lucha y está lleno de significado filosófico.

«La Constitución de 1945 no solo está escribiendo en papel. Es un juramento colectivo. Es el espíritu de Pancasila escrito con la sangre de la lucha y contiene un significado filosófico profundo», dijo.

IBA invita a todas las personas a defender siempre la constitución, mantener la democracia y no ser sacudidos por el pragmatismo político.

«Aférrate a los constituyentes, mantén la democracia, no vacilen en medio del pragmatismo político», dijo.

Además, enfatizó que una gran nación es una nación basada en su identidad, y la constitución es el verdadero punto.

Presidente del MPR indonesio, Ahmad Muzani (medio) Foto : Entre fotos/Rivan Early Lingga/NZ

«Una gran nación es una nación basada en su identidad. Y la constitución es el punto real», dijo.

También enfatizó la importancia de la unidad nacional como un precio fijo, con cuatro pilares nacionales como un ferrocarril que guía el viaje de Indonesia hacia la independencia.

«La unidad es un precio fijo. Y los cuatro pilares son los rieles que nos guían a la Indonesia independiente», dijo.