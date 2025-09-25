Hacer crecer la economía regional, el Ministro del Interior espera que el gobierno regional aprenda de la gestión de BUMD de Japón

VIVA – El Ministro del Interior (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian enfatizó la importancia del gobierno regional (PEMDA) estudió la práctica tanto de la gestión de las empresas regionales (Bumd) de Japón. Este paso se considera crucial para aumentar los ingresos originales regionales (PAD) utilizando los diversos potenciales poseídos.

Esto fue transmitido por el Ministro de Asuntos Interiores al abrir el Seminario Internacional Japonés-Indonesio con el tema «Fortalecer las finanzas regionales y BUMD para el crecimiento económico regional». La actividad tuvo lugar en el Grand Ballroom Mandarin Oriental Hotel, Yakarta, jueves (25/09/2025).

En sus comentarios, el Ministro de Asuntos del Interior apreció la presencia de representantes japoneses, que van desde jefes regionales hasta líderes institucionales, que ayudaron a compartir sus experiencias en la gestión de negocios regionales. Él dijo que las relaciones de Indonesia con Japón se habían establecido durante bastante tiempo y se fueron armoniosamente. También se han construido diversas cooperaciones en los campos económicos y comerciales entre los dos países.

«Esta relación es muy importante para Indonesia, porque Japón es un país desarrollado en Asia y en el mundo, incluido un país respetado debido a su progreso», dijo el Ministro del Interior.

El Ministro del Interior explicó que Indonesia tiene una gran cantidad de recursos naturales (SDA), un área grande y una gran población para que requiera un desarrollo efectivo y una gobernanza financiera regional. Uno de los instrumentos importantes para aumentar economía regional está optimizando BUMD. En la actualidad, Indonesia ha registrado 1.091 bumds, con la mayoría de los sectores dedicados a agua potable, banca, a la minería.

Sin embargo, el Ministro del Interior admitió que no todos los bumds pudieron hacer una contribución óptima a las finanzas regionales. Según las notas, todavía hay bumds que pierden dinero. El problema más importante es la gestión que debe mejorarse, incluida la existencia de elementos políticos.

«Esto es lo que vemos, que es la supervisión del Ministerio del Interior, porque la empresa regional de propiedad regional tiene la mayor propiedad de los accionistas del gobierno local», explicó.

El Ministro del Interior espera que este seminario internacional pueda ser un impulso para aprender de la experiencia de Japón en la construcción de un BUMD saludable y contribuya en gran medida a los ingresos regionales. Dio un ejemplo del éxito de la ciudad de Kitakyushu en la gestión del negocio del agua potable y las buenas prácticas de la ciudad de Shiranuka que puede utilizar el potencial regional para ser una fuente de ingresos. Se espera que este foro sea un lugar para intercambiar experiencia entre regiones en Indonesia y Japón.

«A través de este seminario esperamos que más tarde aprendamos de varias figuras aquí que están presentes», dijo el Ministro del Interior.

También asistiendo al evento, Secretario General (Secretario General) del Ministerio del Interior (Ministerio del Interior) Tomsi Tohir; Director General (Dirjen) del Ministerio de Asuntos Interiantes y Coordinación de Política de Comunicación Tanaka Masaya; Embajador adjunto japonés en Indonesia Takabayashi Hiroki; Jefe de Representante de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) de la oficina indonesia de Takeda Sachiko; Alcalde de Shiranuka, Hokkaido, Tanano Takao; El alcalde de Batam, Amsakar Achmad; Representante del Gobierno Regional de Indonesia; y otros funcionarios relacionados.