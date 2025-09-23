Hacer 200 contribuyentes grandes que están atrasados ​​de hasta RP. 60 t, Purbaya: no pueden correr

Yakarta, Viva – Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa revelado, su partido cazó hasta 200 obligatorios impuesto grande que hasta ahora tiene atrasos Impuestos que tienen fuerza legal permanente o de Inkrah. Los atrasos alcanzaron Rp60 billones.

Purbaya enfatizó que ejecutaría inmediatamente el plan en el futuro cercano. Es optimista de que los atrasos fiscales no pueden estar ausentes de sus obligaciones.

«Tenemos una lista de 200 grandes contribuyentes que han sido Inkrah. Queremos perseguir y ejecutar alrededor de RP50 billones a RP60 billones», dijo Purbaya, según nuestra conferencia de prensa APBN de septiembre de 2025 en Jakarta, citada el martes 23 de septiembre de 2025.

Para apoyar la estrategia, también cooperó con varias agencias para optimizar el cumplimiento fiscal. Estas agencias incluyen la Policía Nacional, la Oficina del Fiscal General y la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK), y el Centro de Análisis y Informes de Transacciones Financieras (PPATK).

«En el futuro cercano, facturaremos, y no podrán correr», agregó.

Con ese mismo trabajo, Ministerio de Finanzas y los ministerios/instituciones relacionadas (K/L) intercambiarán datos para facilitar los retiros de impuestos.

Otras estrategias también incluyen alentar la actividad económica a través de una inyección de estímulo de paquetes económicos de 2025, mejorar Coretax y erradicar cigarrillos ilegales en el mercado, tanto en los mercados en línea como en atraer.

Varias estrategias están dirigidas a poder recuperar la desaceleración de los pagos de impuestos. El Ministerio de Finanzas registró un ingreso fiscal contratado de 5.1 por ciento con un valor de RP1,135.4 billones a agosto de 2025.

El viceministro de Finanzas, Anggito Abimanyu, dijo que la desaceleración fue principalmente en el depósito del impuesto sobre la renta (PPH) y el impuesto al valor agregado (IVA) debido a la restitución.

Ilustración de Coretax DJP Foto : Instagram @Pajakjakartapusat

El rendimiento de la PPH del cuerpo cuando se ve GROSS registró un crecimiento del 7,5 por ciento. Sin embargo, debido a la restitución, la realización de la red de PPH contrajo un 8,7 por ciento con un valor de RP194.20 billones.

Mientras que la realización del impuesto de absorción y ventas de IVA sobre bienes de lujo (PPNBM) cayó tanto bruto como neto. Gross, los ingresos de IVA y PPNBM disminuyeron lentamente 0.7 por ciento. Pero en la red, la contracción es bastante grande en 11.5 por ciento con la realización de RP416.49 billones, que es causada por la restitución.

Por otro lado, la PPH de individuos personales e impuestos sobre tierras y edificios (PBB) experimentó un crecimiento significativo.

PPH personal creció un 39.1 por ciento neto con un valor de RP15.91 billones. Mientras que la realización de las Naciones Unidas aumentó el 35.7 por ciento con un valor de Rp14.17 billones. (Hormiga)