Hacer 2 goles y traer a Inter Miami a la final, esta es la palabra Lionel Messi

Estados Unidos, Viva – Lionel Messi Volver a ser la estrella principal de la victoria Inter Miami en el evento Copa de leguas O la Copa de la Liga 2025. Jugando en el Chase Stadium, Messi anotó dos goles y trajo a su equipo a Bend Ciudad de Orlando Con un puntaje convincente de 3-1 el jueves por la mañana Wib.

El primer gol de Messi nació en el minuto 77, luego seguido de su segundo gol en el minuto 88. Un gol adicional de Telasco Segovia en el tiempo de lesión precisamente en los 90+1 minuto aseguró la victoria del Inter Miami. Mientras que el único gol de Orlando City fue anotado por Marco Pasalic en 45+1 minutos.

El propio Orlando City jugó con 10 personas desde el minuto 75, después de que David Brekalo fue recompensado con una tarjeta roja.

Esta victoria aseguró el movimiento del Inter Miami a la ronda final de la Copa de Ligas 2025. En la parte superior, se enfrentarán a Seattle Sounders FC, que anteriormente se deshizo de LA Galaxy con un puntaje de 2-0. La final se llevará a cabo en Lumen Field, Seattle, el 31 de agosto de 2025.

Después del partido, Messi expresó su alegría a través de su cuenta personal de Instagram. En su carga, escribió: «¡A la final! ¡Vamosss!» Mientras marca la cuenta oficial de la Copa de Ligas

La publicación se inundó inmediatamente con me gusta y comentarios de los fanáticos de todo el mundo, incluso de famosas cuentas de fútbol como @433.

El extraordinario desempeño de Messi nuevamente causó una conversación. Muchos fanáticos cuestionaron por qué un compañero de clase de Messi todavía jugaba en la MLS, porque aún se consideraba capaz de competir en la mejor liga europea.

Pero una cosa es segura, la presencia de Messi sigue siendo un diferenciador para el Inter Miami. Ahora están a solo un paso del Trofeo de la Copa 2025 de las leguas, con Messi en la primera fila.