Hacemos un puerto, no una isla

Yakarta, Viva – Presidente Director de PT Karya Citra Nusantara (KCN), Widodo setiadi, finalmente abrió la voz relacionada con la polémica terraplén concreto en el mar CilincingNorth Yakarta, que es viral porque se considera que bloquea el acceso a los pescadores.

Widodo enfatizó que la estructura de concreto no era una barrera marina, sino parte del proyecto de desarrollo puerto.

«No estamos haciendo pulauLuego nos sumergimos, vendemos, vendemos, hacemos vivienda, no. Hacemos un puerto, no podemos vender nada. Esto no es nuestro, pero pertenece al gobierno «, dijo Widodo en una conferencia de prensa en el área de KCN Marunda, North Yakarta, viernes 12 de septiembre de 2025.

Cilincing de terraplén de hormigón, North Yakarta

Widodo explicó que el proyecto portuario KCN fue el resultado de la cooperación gubernamental y privada con los esquemas de concesión. Este desarrollo, según él, no depende de los fondos APBN o APBD, y todos los resultados se convertirán en propiedad estatal a través del Ministerio de Transporte.

«El gobierno no gasta RP1 en este proyecto. Por supuesto, este proyecto puede ser un piloto en otros lugares para impulsar las ruedas económicas», dijo.

En la actualidad, el progreso del desarrollo portuario ha alcanzado el 70 por ciento. Se ha completado el muelle 1 en el lado izquierdo, el muelle 2 está dirigido a completarse en 2025, mientras que el muelle 3, que está en el centro de atención debido a la existencia de una estructura de concreto, todavía está en la etapa de mano de obra.

En medio de una polémica, KCN también afirma que aún presta atención a la existencia de pescadores locales. Widodo dijo que su grupo había registrado alrededor de 700 pescadores con 1.100 pequeñas embarcaciones que estaban activas en el área de cilincing.

«La pregunta es: ¿El acceso a los pescadores todavía está allí? Porque en esta imagen, hemos descrito que habrá 800 metros de Pelindo para entrar y salir de los pescadores. Por lo tanto, los pescadores ya no necesitan obstaculizar el agua y pueden evitar inundaciones», dijo Widdodo.

Agregó que KCN estaba coordinando con el gobierno local para preparar lugares de subastas de peces (TPI) e instalaciones integradas para pescadores. Además, el programa de plantación de manglar también se implementa como parte de un compromiso para proteger el medio ambiente.

«En este desarrollo, la distancia de la pesca se está alejando. Estamos buscando una fórmula para que los medios de vida de los pescadores no caigan, al menos se puede ayudar en la vida cotidiana», explicó.

KCN se dirige a todos los proyectos portuarios que se completará en 2026, para coincidir con el 500 aniversario de DKI Yakarta. En ese año, el Pier 3 fue el objetivo de completarse junto con la construcción de la nueva carretera de peaje de Priok Eastern Access (NPEA) que estaba directamente conectada a Pelindo.

«Estamos tratando de colaborar. Esto es lo que estamos llevando a cabo. En 2026 se completa el muelle 3, el proyecto de carretera de peaje también se completa. De esa manera, además de apoyar la logística nacional, también puede absorber a muchos trabajadores», dijo Widodo.

TvoneNews/Abdul Gani Siregar