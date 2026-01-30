Hacemos lo que Trump quiera

Washington, VIVA – Cabeza Pentágono Pete Hegseth dijo el jueves 29 de enero de 2026 que el ejército estadounidense estaba listo para llevar a cabo cualquier cosa que el presidente Donald Trump decidiera en contra. Iránincluyendo garantizar que Teherán no persiga las capacidades de armas nucleares de Estados Unidos.

Lea también: Irán en alerta de guerra, el gobierno se prepara para enfrentar un posible ataque militar estadounidense



Con una gran fuerza militar estadounidense concentrada en la región, Trump le pidió a Hegseth en una reunión de gabinete que comentara sobre la situación.

«No deberían perseguir una capacidad nuclear. Estaremos listos para llevar a cabo cualquier cosa que el presidente (Trump) espere del Departamento de Guerra», dijo Hegseth, refiriéndose al cambio de nombre no oficial del Departamento de Defensa por parte de la administración Trump.

Lea también: Designa a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista, Teherán: estrategia equivocada de la Unión Europea



Los funcionarios estadounidenses dicen que Trump está revisando sus opciones pero aún no ha decidido si atacará a Irán.

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán han aumentado drásticamente tras la sangrienta represión de las protestas en todo Irán por parte de las autoridades clericales en las últimas semanas.

Lea también: Los ingresos de las ventas de petróleo venezolano depositados en una cuenta de EE. UU. se pueden utilizar, pero existen condiciones



Trump ha amenazado repetidamente con intervenir si Irán continúa matando a manifestantes, pero las manifestaciones en todo el país por las dificultades económicas y la represión política han disminuido.

el dijo Estados Unidos de América actuará si Teherán reanuda su programa nuclear después de los ataques aéreos en junio por parte de fuerzas israelíes y estadounidenses contra importantes instalaciones nucleares.

Irán en alerta de guerra

Mohammad Akbarzadeh, comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), confirmó que Irán está preparado para un posible ataque estadounidense a Teherán. El IRGC confirmó que todavía mantiene «control total» sobre las zonas terrestres, submarinas y aéreas del Estrecho de Ormuz.

«Irán no quiere la guerra, pero está totalmente preparado», dijo Mohammad Akbarzadeh, comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), informó la agencia de noticias Fars.

«Si estalla la guerra, no habrá vuelta atrás, ni siquiera un milímetro, e Irán seguirá avanzando», subrayó.

Akbarzadeh dijo que la gestión de la ruta estratégica «ha ido más allá de los métodos tradicionales y ahora se basa completamente en sistemas inteligentes», lo que permite a Irán monitorear continuamente todos los movimientos marítimos en la superficie y bajo el mar.

«Irán también decide si a los barcos que enarbolan diferentes banderas se les permite pasar a través del estrecho», dijo.

«Irán no quiere que la economía global sufra», advirtió, añadiendo que a Estados Unidos y sus aliados «no se les permitirá beneficiarse de la guerra que comenzaron».