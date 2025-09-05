Hace ya debe tener suficiente evidencia para hacer un sospechoso de corrupción de Chromebook Nadiem

Yakarta, Viva – El observador de derecho penal Abdul Fickar Hadjar cree Oficina del Fiscal General ya tiene al menos dos piezas de evidencia que es suficiente para determinar Nadiem makarim (Nam) como sospechar caso de corrupción adquisición de computadoras portátiles Chromebook.

Según él, la determinación de Nadiem como sospechoso en un caso de corrupción ciertamente no es para la transferencia de problemas. Porque, dijo, el fiscal para establecer a alguien como sospechoso debe seguir las reglas existentes.

«Debido a que debe probarse en la corte, que Nam siente no obtener y no disfrutar de lo que se alega que debe probarse en la corte», explicó Fickar citado el viernes 5 de septiembre de 2025.

Dijo que el tribunal será una arena para pruebas. Si se basa en pruebas sólidas si Nadiem es inocente, entonces la decisión del tribunal lo liberará.

«La oficina del Fiscal General y NAM se demostrarán», dijo.

Mientras tanto, Fickar recordó que los funcionarios públicos deben ser transparentes o abrir toda la información sobre el proyecto para trabajar como un esfuerzo para prevenir para que la comunidad pueda supervisarlo.

Aunque, dijo, la corrupción en la burocracia ya es sistémica, por lo que la mejora o la prevención también deben ser sistémicas, a saber, por transparencia.

«De esa manera, las personas o las personas que tienen la intención de hacer corrupción pensarán dos veces antes de hacerlo», explicó.