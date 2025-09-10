Hace se instó a que supuestamente se le instara a ser supuestamente la supuesta corrupción de la extensión de la carretera de peaje de Cawang-Plauit

Yakarta, Viva – Oficina del Fiscal General instó a investigar a fondo el caso adivinar Extensión de corrupción de la concesión Tol CAWANG-PLUIT POR PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA (CMNP).

«Sí (se debe investigar a fondo)», dijo el Director Ejecutivo del Centro de Análisis de Presupuesto (CBA) UCHOK Sky Khadafi, citado el miércoles 10 de septiembre de 2025.

Él dijo que la extensión de la concesión del proyecto había ocurrido un posible delito de corrupción. Esto se cree porque el proyecto estratégico nacional supuestamente recibe una cita directa a CMNP, sin pasar por un proceso de subasta abierta.

Los pasos para otorgar los derechos de desarrollo de la carretera de peaje directamente a PT CMNP supuestamente violaron el principio de transparencia y responsabilidad en la gobernanza nacional de infraestructura. Según él, el desacuerdo en el proceso de adquisición hace que el país potencialmente pierda dinero financieramente para crear un clima poco saludable en el desarrollo del sector de la carretera de peaje.

«La provisión del proyecto de carretera de peaje Ancol de la placa este para PT CMNP se lleva a cabo sin subasta. Esto claramente viola el principio de buen gobierno y contiene fuertes supuestos elementos de corrupción criminal «, dijo Uchok.

Aunque no hay un proceso de subasta, dijo, el gobierno perdió la oportunidad de obtener el mejor esquema de inversión, incluida la tecnología de construcción, la eficiencia de rentabilidad y la velocidad del trabajo en otros actores comerciales.

«La cita directa tiene el potencial de causar un aumento en los costos de inversión que deberían reducirse si a través de una competencia saludable. Al final, las personas pueden cargarse con tasas de peaje más costosas y concesiones más largas», dijo.

De hecho, continuó UCHOK, el proyecto en el que CMNP supuestamente se estaba ejecutando sin una estrecha supervisión.

«La implementación de su construcción no es disciplinada. El objetivo de completar el segundo trimestre de 2023 no se logra. Esto es una prueba de que sin una subasta, el control del implementador del proyecto también está suelto, por lo tanto, CBA insta oficialmente al Fiscal General a intervenir y abrir inmediatamente una investigación integral de esta supuesta desviación», dijo Uchok.

Como información, la oficina del Fiscal General está investigando la supuesta corrupción de la extensión de la concesión de carretera de peaje Cawang-Pluit por PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) TBK. Esta investigación está relacionada con la gestión de la carretera de peaje Cawang -Tanjung Priok -timur -Tanjung -los tres puentes Tres/Pluit cuyas concesiones terminaron el 31 de marzo de 2025, pero se les ha dado una extensión en junio de 2020 sin una subasta. La orden de investigación se emitió el 11 de julio de 2025.