Hace se instó a llamar a Jusuf Hamka sobre la supuesta corrupción de la carretera de peaje CMNP

Yakarta, Viva – El Director Ejecutivo del Centro de Análisis de Presupuesto (CBA) UCHOK Sky Khadafi confirmó la investigación del caso adivinar Extensión de corrupción de la concesión Tol CAWANG – PLUIT POR PT CITRA MARGA NUSAPHALA Persada (CMNP) debe tocar al actor principal detrás del proyecto.

Leer también: Se le pidió a la oficina del Fiscal General que estuviera en la relación de Nadiem con la inversión de Google



Luego le preguntó a la oficina del fiscal general (ATRÁS) Llamando al propietario de PT CMNP, Jusuf hamkaser cuestionado.

«No podemos permitir que los proyectos de infraestructura sean controlados por una parte sin un mecanismo de control. La oficina del Fiscal General debe llamar de inmediato a Jusuf Hamka para que el caso sea brillante», dijo Uchok, jueves 9 de septiembre de 2025.

Leer también: Hace se instó a que supuestamente se le instara a ser supuestamente la supuesta corrupción de la extensión de la carretera de peaje de Cawang-Plauit



Según él, la concesión de los derechos de desarrollo de la carretera de peaje directamente a CMNP sin el proceso de subasta claramente se estrelló contra el principio de transparencia y responsabilidad de la gobernanza de la infraestructura.

«La implementación de su construcción no es disciplinada. El objetivo de completar el trimestre II / 2023 no se logra. Esto es una prueba de que sin el mecanismo de competencia, el control del implementador del proyecto se debilita», dijo.

Leer también: Superar el tráfico de terror de TB Simatupang, se prepara el esquema de cobertura de carreteras de peaje



Uchok evaluó que la debilidad de la supervisión hace que el estado no solo pierda el potencial de ingresos, sino también sea en riesgo de enfrentar la inflamación de costos que finalmente se cobra a la comunidad a través de las tarifas de peaje y la extensión del período de concesión.

Por lo tanto, instó a AGO a abrir una investigación exhaustiva. El examen de Jusuf Hamka, dijo Uchok, sería la clave para revelar quién dio la bendición de la extensión del contrato sin auditoría y subasta.

«Si este caso no se abre a fondo, el público perderá la confianza en el compromiso del estado en la construcción de una infraestructura justa y transparente», concluyó.