Hace se convirtió en la agencia de aplicación de la ley más confiable, seguida por el Tribunal Constitucional y el KPK

Yakarta, Viva – Encuesta El Instituto Nacional de Policía muestra que Oficina del Fiscal General (Ago) se convirtió en una agencia de aplicación de la ley con un nivel confianza pública más alto en comparación con otros.

Leer también: Obtener RP. 3 mil millones Para renovar la casa, Noel Ebenezer llamó al sospechoso Irvian Bobby ‘Sultan’



El principal investigador del instituto de votación, Kennedy Muslim, dijo que el 70 por ciento de los encuestados dijo que creían en la oficina del Fiscal General, que consistía en un 9 por ciento muy confiable y que el 61 por ciento tenía suficiente confianza.

«En comparación con otras agencias de aplicación de la ley, la oficina del fiscal registró la tasa de confianza más alta», dijo Kennedy, al describir la liberación de una encuesta titulada ‘El nivel de confianza pública de las instituciones estatales y los últimos problemas políticos’, domingo 24 de agosto de 2025.

Leer también: Contraataque picante! Asesor legal Ridwan Kamil Sindir Lisa Mariana Acerca de los fondos de BJB: chismes baratos



Entonces, Tribunal constitucional (MK) y el tribunal siguió con un nivel de confianza del 68 por ciento y 66 por ciento.

Mientras tanto, la Comisión de erradicación de la corrupción (KPK) Recibió un 64 por ciento de apoyo, y la policía fue ligeramente más baja con un 61 por ciento (10 por ciento muy creyendo, el 51 por ciento tenía suficiente confianza).

Leer también: KPK dijo que Immanuel Ebenezer consiguió a Ducati después de preguntarle a Irvian Bobby: ¿Para mí, qué moto es adecuada?



Según Kennedy, la alta confianza pública en la oficina del Fiscal General muestra el aprecio por el desempeño de esta institución para llevar a cabo la función de la aplicación de la ley.

«La oficina del fiscal está en el centro de atención pública, especialmente en el manejo de casos estratégicos y el tema de erradicar la corrupción. El hecho de que la confianza pública sea más alta que otras instituciones legales es una capital importante para que la oficina del fiscal continúe fortaleciendo la integridad», dijo.

En general, la encuesta también señaló que el TNI y el presidente todavía estaban ocupando la posición superior de la institución más confiable en su conjunto, mientras que los partidos políticos y el parlamento tomaron la posición más baja. Sin embargo, específicamente en el ámbito de la aplicación de la ley, la oficina del Fiscal General se convirtió en la más prominente.

La encuesta de la encuesta se realizó en el rango del 4 al 7 de agosto de 2025, colocando a 1.206 encuestados entrevistados por teléfono. El nivel de confianza de la encuesta alcanza el 95 por ciento.