Hace se abre votos sobre el tema del cambio de pidsus de Jam, este es el hecho

Yakarta, Viva -El problema de la revisión masiva en el cuerpo Oficina del Fiscal General De vuelta sobresaliendo. Uno de los más ampliamente discutidos es la posición del Fiscal General Criminal Especial (Jam Pidsus) que todavía se mantiene Febrie Adriansyah.

Sin embargo, el AGO enfatizó que la noticia no era cierta. Jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General, ESTUDIAR Supriatna, incluso afirmó que se sorprendió al escuchar el problema.

«Hasta ahora no he recibido información, en cambio, sé de otros periodistas», dijo Anang, dijo el miércoles 24 de septiembre de 2025.

Jefe de la Oficina del Fiscal General de la Oficina del Fiscal General Anang Supriatna Foto : Antara/Nadia Putri Rahmani

Aun así, no descartó que hubiera una serie de asientos estratégicos que estaban vacíos en el nivel del escalón I. Entre el Fiscal General Adjunto, el Fiscal General Adjunto de Desarrollo (Jambin), así como el personal experto del Fiscal General.

«Sí, definitivamente habrá llenado. No es posible ser silenciado», dijo.

Se dice que el nombre de Febrie Adriansyah ingresó a Radar para ocupar el cargo de Fiscal General Adjunto. Pero Anang era reacio a especular.

«No sé exactamente, lo que está claro es que el líder ha hecho los nombres. Tal vez la próxima semana sea un anuncio, sí, esperaremos», dijo.

Por otro lado, la información que circula dijo que el puesto de Jam Pidsus estaría cubierto por Kuntadi, Kajati Lampung, quien también se había desempeñado como director de investigación en Jam Pidsus. Sin embargo, hasta el día de hoy, la noticia no ha recibido una confirmación oficial.