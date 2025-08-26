Hace revisar la cabeza de SKK Migas, la caja RP285 billones se está calentando

Yakarta, Viva – Casos supuestos corrupción Gestión de petróleo crudo y productos de refinería Pertamina O KKKS para el período 2018-2023 nuevamente Rolling Hot. Oficina del Fiscal General (Ago) examina ocho testigos importantes, uno de los cuales es la cabeza Skk migas Djoko Siswanto (DS), quien también se desempeñó como Director General del Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Petróleo y Gas.

«DS como jefe de SKK Migas (ex Director General del Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Petróleo y Gas) fue examinado como testigo», dijo el jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General, Anang Supriatna, martes 26 de agosto de 2025.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna

Además de DS, el AGO también examinaron varios otros nombres que no eran menos estratégicos, a saber, HSR (ex -Price Analyst y Subsidi Migas ESDM), LH (Oficial Junior Gas Operation Pt Pertamina International Shipping), hasta TN (Corporate Secondary Pt Pertamina 2020).

Otros nombres que se llamaron fueron SAP (Subgerente de Crude Trading ISC Pertamina 2017-2018), YS (SVP IT Pertamina), TK (SVP Shared Services Pertamina) y ES (Director General del Ministerio de Oil y Gas de ESDM en 2017).

«El examen de testigos se llevó a cabo para fortalecer la prueba y completar la presentación en el caso en cuestión», dijo Anang.

Hasta ahora, la oficina del Fiscal General ha nombrado a 18 sospechosos en el caso de megakorrupción. Hasta nueve de ellos han sido transferidos a la corte.

El modo realizado por los sospechosos supuestamente está relacionado con la importación de petróleo RON 90 o un tipo de pertalito por Pt Pertamina Patra Niaga. Luego se procesa el aceite para parecerse a Ron 92 o Pertamax.

Las importaciones de petróleo crudo se llevan a cabo a través de PT Pertamina International Kilg que involucra al corredor. De hecho, de acuerdo con las reglas en el Reglamento ESDM No. 42 de 2018, Pertamina debería priorizar el suministro de petróleo de los contratistas nacionales.

Como resultado de estas acciones, se estima que el estado pierde hasta RP285 billones. La pérdida supuestamente surgió de juegos de precios, arreglos comerciales y violaciones de las reglas nacionales de distribución de energía.