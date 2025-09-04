Hace reveló el importante papel de Nadiem en el Proyecto de Corrupción de Chromebook

Yakarta, Viva – Oficina del Fiscal General Todavía realiza un examen más detallado para descubrir los beneficios obtenidos por el ex Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Ministro de Educación y Cultura) Nadiem Makarim en el presunto caso de corrupción de adquisiciones Chromebook.

«Todavía estamos explorando todo eso», dijo el Director de Investigación del Fiscal General Adjunto de los delitos especiales de la Oficina del Fiscal General de Indonesia, Nurcahyo Jungkung Madyo, jueves 4 de septiembre de 2025.



Kapuspenkum hace (izquierda) y Dirdik Jampidsus (derecha)

El Cuerpo de Adhyaksa reveló que el ex jefe de Gojek jugó un papel importante en la prioridad de Chromebooks en Kemendikbudristek. Porque supuestamente ordenó a la elección de Chromeos que apoyara el programa de digitalización educativa en el Ministerio de Investigación y Tecnología.

Anteriormente informó, el ex Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Ministro de Educación y Cultura) Nadiem Makarim se convirtió en un nuevo sospechoso en la supuesta corrupción de la adquisición de PRROMEBook.

«Establecer un nuevo sospechoso con las iniciales NAM», dijo el jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General, Anang Supriatna, jueves 4 de septiembre de 2025.

La Oficina del Fiscal General ha nombrado a cuatro sospechosos en este caso, a saber, el Jurista Tan, que fue el personal del Ministro de Investigación y Tecnología del período 2020-2024, e Ibrahim Arief o IBAM, ex consultores de tecnología del Ministerio de Educación y Cultura.

Además, hay dos funcionarios del ministerio, a saber, Sri Wahyuningsih como ex director de la escuela primaria y ex director de la escuela secundaria de Mulyatsyah. Ambos son la Autoridad de Usuario del Presupuesto (KPA) en el proyecto.

A partir de los resultados de la investigación, se dice que el estado perdió hasta Rp1.9 billones debido a la educación de digitalización del proyecto de adquisición para el período 2019-2022.