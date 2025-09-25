Hace que la industria de la madera indonesia sea más sofisticada, el Ministerio de Industria revela su estrategia

Yakarta, Viva – El Ministerio de Industria ha alentado industria madera Procesado puede ser más sofisticado en el futuro.

Según el Director General de Agro Industria del Ministerio de Industria, Putu Juli Ardika, la industria de la madera procesada es una industria posterior que tiene un alto valor.

«Esta industria tiene activamente un impacto positivo en la economía del país a través del rendimiento y el cumplimiento de la exportación del mercado interno», dijo July en su discurso en los componentes de fabricación de muebles internacionales y la maquinaria de carpintería (IFMAC & Woodmac), Feria de Hardware Internacional Indonesia (IHF) 2025, citado el jueves 25 de septiembre de 2025.

Julio dijo: pedido El mercado de productos de madera procesados ​​sigue siendo bastante alto en el futuro.

La demanda de proyectos de construcción aún es alta, y debe equilibrarse con el cumplimiento de las materias primas para la industria de muebles.

Entonces, en la exposición IFMAC & WOODMAC 2025, espera proporcionar acceso a productos de máquinas, equipos, componentes de soporte y otras tecnologías en la industria de la madera.

«De modo que la industria procesada de madera y muebles en Indonesia con tecnología actualizada, eficiente, eficiente energéticamente, pero aún puede proporcionar resultados óptimos», continuó.

Mientras tanto, el presidente presidente de PT Wahana Kemalamaga Makmur Rini Sumardi dijo: Ifmac Woodmac 2025 es una plataforma transformadora que se espera que lidere los muebles dinámicos y los mercados de madera en Indonesia.

«Al unir innovadores global Con la experiencia local, fomentamos los avances tecnológicos y el crecimiento sostenible, posicionando a Indonesia como un líder mundial «, dijo.