Hace mucho tiempo que no hay noticias, ¿qué pasó con Lisa Mariana en el caso Ridwan Kamil?

Jacarta – La Agencia Nacional de Investigación Criminal de la Policía aún no se ha pronunciado sospechar en caso difamación denunciada por el ex gobernador de Java Occidental Ridwan Kamil (RK) hacia celebgram mariana lisa.

De hecho, el caso ha pasado a etapa de investigación. La policía afirmó anteriormente que grado de materia El sospechoso será identificado a finales de septiembre. Sin embargo, hasta el momento no ha habido continuación.

Respecto a este asunto, finalmente la Dirección Cibernética Bareskrim Polri habló nuevamente sobre la noticia del caso. A través del jefe de la Subdirección I Dittipidsiber Bareskrim Polri, el comisionado de policía Rizki Agung Prakoso, la policía dijo que su partido brindará las últimas noticias sobre el estatus legal de Lisa Mariana el lunes 20 de octubre de 2025.

«Actualizaremos el lunes», dijo Rizki, citado el domingo 19 de octubre de 2025.

Ridwan Kamil tras ser interrogado en Bareskrim

Anteriormente se informó que el caso de difamación denunciado por el exgobernador de Java Occidental Ridwan Kamil (RK) contra la celebridad de Instagram Lisa Mariana alcanzaría su punto máximo.

La Agencia Nacional de Investigación Criminal de la Policía planea llevar a cabo un caso para identificar al sospechoso en este caso. El jefe de la Subdirección I Dittipidsiber Bareskrim Polri, el comisario de policía Rizki Agung Prakoso, dijo que el caso se llevó a cabo esta semana.

«Esta semana (el caso para determinar al sospechoso) se llevará a cabo», dijo, el lunes 29 de septiembre de 2025.

Para su información, este caso comenzó cuando Ridwan Kamil denunció a Lisa Mariana el 11 de abril de 2025. Acusó a Lisa de difamación a través de publicaciones en las redes sociales. El informe está registrado con el número LP/B/174/IV/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI.

Los artículos utilizados son la Ley de Información y Transacciones Electrónicas (ITE) y el artículo sobre difamación del Código Penal. La prueba de ADN en sí se realizó el 7 de agosto de 2025 en el Edificio de Investigación Criminal de la Policía Nacional involucrando al Centro de Salud de la Policía Nacional.

Se tomaron muestras de sangre y saliva de Ridwan Kamil, Lisa Mariana y el hijo de CA y los resultados no coincidieron. Mientras tanto, el propio Cuerpo Bhayangkara ha elevado a investigación el estado del informe del vicepresidente del Partido Golongan Karya (Golkar), Ridwan Kamil, sobre Lisa Mariana.

«Ya está bajo estado de investigación», dijo el director de Delitos Cibernéticos de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional, general de brigada de policía Himawan Bayu Aji, el miércoles 21 de mayo de 2025.