¡Hace hace hechos impactantes, Riza Chalid y Jurist Tan ahora no tienen ciudadanía!

Yakarta, Viva – Oficina del Fiscal General (Ago) reveló al sospechoso del caso corrupción y crímenes de lavado de dinero (TPPU), Muhammad Riza Chalid Alias ​​Riza Chalid y sospechosos en el supuesto caso de corrupción de Chromebook, Bronceadoalias oficialmente apátridas sin ciudadanía, después pasaporte Son revocados por la autoridad inmigración.

Esta noticia fue entregada directamente por el Jefe del Centro de Información Legal de hace indonesia (Kapuspenkum), Anang Supriatna. Según él, la decisión fue parte de la estrategia del Fiscal General de reducir el espacio para los dos sospechosos sospechosos de esconderse en el extranjero.

«Nos hemos pedido que retiremos el pasaporte. Le hemos pedido a JT que se retire. Para que los apátridos», dijo, el lunes 6 de octubre de 2025.

Fiscal General de Kapuspenkum Anang Supriatna

Afirmó que el Cuerpo de Adhyaksa también había coordinado con la inmigración para que el estado de ciudadanía se revocara por completo administrativamente.

«Hemos pedido que seamos revocados. Si nuestra inmigración está rogando que sea revocada», dijo.

No solo eso, la oficina del Fiscal General también está buscando la existencia de Riza Chalid, una figura que se conoce como el ‘Rey del petróleo’ Indonesia. Según Anang, el aviso rojo contra Riza ha sido presentado al Interpol central y ahora solo está esperando la confirmación.

«Se ha presentado un aviso rojo al Interpol en el centro. Solo espera», dijo.