Hace está listo para Nadiem Makarim en el juicio juicio mañana

Yakarta, Viva – Sesión juicio El ex Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Ministro de Educación y Cultura) Nadiem Makarim se llevará a cabo en el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta el viernes 3 de octubre de 2025.

Oficina del Fiscal General (Hace) se aseguró de estar listo para asistir a la resistencia del ex jefe de Gojek en la cancha. Esto fue revelado por el jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General, Anang Supriatna.

«Dios desee, listo para asistir», dijo, jueves 2 de octubre de 2025.

Nadiem Makarim con prisionero del fiscal general

El Cuerpo de Adhyaksa también negó el reclamo del abogado de Nadiem, quien dijo que aún no había recibido una orden para el inicio de la investigación (SPDP). Según Anang, SPDP se ha presentado de acuerdo con los procedimientos, incluido el Fiscal y KPK (Comisión de Eradicación Corrupción).

«Se ha dado SPDP, hasta ahora la obligación de SPDP se le da al fiscal público, (a) se ha presentado el KPK», dijo.

Anteriormente informado, el ex Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Ministro de Educación y Cultura) Nadiem Makarim presentó una demanda previa al juicio por su estatus como sospechoso en un caso de presunta corrupción en la adquisición de una computadora portátil. Chromebook en el Ministerio de Educación y Cultura en 2019-2022.

La demanda previa al juicio fue presentada en el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta, South Yakarta, el martes.

«Hoy es una lista de solicitudes previas al juicio en nombre de Pak Nadiem Makarim. El objeto que fue demandado fue en la determinación del sospechoso y la detención», dijo la abogada de Nadiem, Hana Pertiwi.

Para tener en cuenta, la oficina del Fiscal General llamó a Nadiem Makarim como sospechoso en el presunto caso de corrupción en la adquisición de las computadoras portátiles de Chromebook en el Ministerio de Educación y Cultura en 2019-2022 el 5 de septiembre de 2025.

El director de investigación en Jampidsus hace, Nurcahyo Jungkung Madyo, dijo que en 2020, Nadiem, como el Ministro de Educación y Cultura se reunió en ese momento para reunirse con Google Indonesia.

La reunión fue para hablar sobre productos de Google, uno de los cuales fue el programa de Google for Education utilizando Chromebooks que puede ser utilizado por el ministerio, especialmente para los estudiantes.

En varias reuniones realizadas por Nadiem Makarim con Google Indonesia, se acordó que los productos de Google, a saber, Chrome OS y Chrome Devices Management (CDM), se realizarán una adquisición de equipos de TIC.

Luego, se celebró una reunión cerrada para discutir la adquisición usando Chromebook. De hecho, en ese momento, la adquisición de equipos de TIC no había comenzado.

Para aprobar el Chromebook, a principios de 2020, Nadiem Makarim cuando el ministro respondió la carta de Google para participar en la adquisición de equipos de TIC en el Ministerio de Educación y Cultura.

De hecho, anteriormente la carta de Google no fue respondida por el Ministro de Educación antes, Muhadjir Effendy.

«(Muhadjir Effendy) no respondió porque la adquisición de la prueba de Chromebook en 2019 había fallado y no podía usarse para la Escuela External (SGT) o el área más externa, desfavorecida, líder (3T)», dijo Nurcahyo.

Luego, por órdenes de Nadiem con respecto a la implementación de la adquisición de TIC 2020 que utilizará Chromebook, el sospechoso SW (Sri Wahyuningsih) como director de Paud y el sospechoso de MUL (Mulyatsyah) como Director de la Dirección de Educación Middica de la Escuela Intermedia y Educación Secundaria del Ministerio de Educación y Cultura de la Ministerio de Educación y Cultura en 2020-2021, Hecho Instrucción Técnica y la Instrucción Secundaria del Ministerio de Educación y Cultura de la Ministerio de Educación y Cultura en 2020-2021. han sido bloqueados (cromo os).

«Además, el equipo técnico realizó un estudio de revisión técnica que se utilizó como especificaciones técnicas al mencionar Chrome OS», agregó Nurcahyo.

Finalmente, Nadiem Makarim en febrero de 2021 emitió el número 5 del Presmento 5 de 2021 sobre las directrices operativas para los fondos de asignación especiales físicos (DAK) de la educación en el año fiscal 2021 que en el archivo adjunto había bloqueado las especificaciones de Chrome OS.

Las pérdidas financieras estatales derivadas de la adquisición de equipos de TIC se estiman en alrededor de RP1.98 billones, lo que actualmente todavía está en cálculo de la Agencia de Supervisión Financiera y de Desarrollo (BPKP).