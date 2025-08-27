Hace de repente dejó de descargar casos de arroz, ¿qué pasa?

Yakarta, Viva – Casos supuestos corrupción arroz quien había hecho que el público se detuviera mientras la investigación por la investigación de Oficina del Fiscal General Porque resulta que se superpone con el manejo del grupo de trabajo de alimentos Polri.

Leer también: El precio de arroz, carne de res, chile y cebolla nuevamente, consulte la lista completa



El jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General, Anang Supriatna, reveló que esta decisión no fue sin motivo. La razón es que, en la policía, el caso ha aumentado a la etapa de investigación e incluso atrapó a varios sospechosos.

Mientras que en la oficina del Fiscal General todavía se limita a una investigación. «Mientras tanto, lo mantendremos primero, porque estamos casi en fila. Así que respetamos la investigación que se ejecuta en la Policía Nacional», dijo Anang en la oficina del Fiscal General, el miércoles 27 de agosto de 2025.

Leer también: Bos Bulog enfatiza los requisitos para comprar arroz SpHP no necesita ser fotografiado





Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna

Anteriormente informó, reveló el Cuerpo de Adhyaksa, su partido no investigó el caso de arroz mixto como la Policía Nacional.

Leer también: Open movimientos de comida baratos en Kendari, el Ministro del Interior, enfatiza la intervención del stock de arroz para controlar la inflación



La Oficina del Fiscal General solo investigó un caso de presunta corrupción en la distribución de subsidios de arroz. Esto fue revelado por el jefe del Centro de Información Legal de la República de Indonesia (Kapuspenkum), Anang Supriatna.

«Lo que está claro es que profundizamos los alrededores, especialmente la oficina del fiscal, más a la distribución de subsidios. Este es un fondo que sale del país», dijo, martes 29 de julio de 2025.

En cuanto a este caso, seis corporaciones que van desde Pt Wilmar Padi Indonesia y PT Food Station, Pt Belitang Panen Raya, Pt Unifood Candi Indonesia Pt Subur Jaya Indotama y Pt Sentosa Utama Lestari (Japfa), habían sido convocados.