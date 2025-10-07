Hace aclarando las declaraciones de Riza Chalid y Jurist Tan sin ciudadanía después de que se revocó el pasaporte

Yakarta, Viva – Oficina del Fiscal General (ATRÁS) Aclarar una declaración relacionada con el sospechoso Mohammad Riza Chalid y sospechoso Bronceado el estado apátrida (no hay ciudadanía) ha terminado pasaporte Son revocados por la inmigración.

El jefe del Centro de Información Legal (Kapuspenkum) de AGO Anang Supriatna cuando se encontró en el edificio de AGO, Yakarta, el martes, confirmó que la revocación de pasaportes no necesariamente eliminaba la ciudadanía.

«Lo que está claro, cuando una persona se revoca un pasaporte, entonces la persona en cuestión no necesariamente pierde su ciudadanía o el término apátrida«, Dijo.

Él dijo que la revocación de pasaportes solo limita el espacio para que Riza Chalid y Jurist Tan viajen a otros países del país en los que viven hoy.

«La existencia de la persona interesada allí (otros países), porque el pasaporte ha sido revocado por el estado que emitió un pasaporte, puede declararse ilegal», agregó Anang.

La revocación de este pasaporte, dijo, dejó dos opciones a los dos sospechosos, a saber, regresando a Indonesia utilizando una carta de viaje de pasaporte (SPLP) o simplemente excediendo el límite de tiempo (permanecer demasiado tiempo) en otros países.

Si excede el límite de tiempo para la residencia, ambos pueden deportarse del país en el que viven hoy.

«Debería deberse a que el gobierno estatal que ocupan sabe que han sido revocados sus pasaportes, pueden ser deportados», dijo.

Anang también dijo que la revocación de este pasaporte era una de las estrategias del investigador del Fiscal General para que Riza Chalid y el jurista Tan regresaron a Indonesia.

«Ese es nuestro esfuerzo máximo, además también presentamos rojo aviso A interpol «, dijo.

Es conocido, Mohammad Riza Chalid como el beneficioso propietario de PT Orbit Terminal Merak es uno de los ocho nuevos sospechosos en la supuesta corrupción de petróleo crudo y productos de refinería en PT Pertamina Subholding y el contratista de contratos de cooperación 2018-2023 (KKKS).

https://www.youtube.com/watch?v=wxfvpsglaeu

Además del caso de corrupción, Riza también fue acusado del caso TPPU desde el 11 de julio de 2025.

Según los registros de inmigración, se registró la última Riza para abandonar Indonesia hacia Malasia el 6 de febrero de 2025.

Mientras que el jurista Tan como personal especial (personal) del Ministro de Educación y Cultura en 2020-2024 fue nombrado sospechoso en el presunto caso de corrupción en el Ministerio de Investigación y Tecnología en el Programa de Digitalización del Período de Educación 2019-2022.