Hace 8 meses, Jokowi había advertido que Noel no sería un corruptor: Mas, no se corrompan

Solo, vive – Viceministro de Trabajo (Viceministro) Immanuel Ebenezer O quién se llama familiarmente Noel, nuevamente en el centro de atención pública. Fue atrapado oficialmente en una operación de artesanía (OTT) realizada por la Comisión de Erradicación Corrupción (KPK) El jueves 21 de agosto de 2025.

El arresto de Noel causó gran ironía. Porque, ocho meses antes, el séptimo presidente de Indonesia Joko Widodo (Brillo) Le había dado un mensaje estricto para mantenerse alejado de la práctica de la corrupción. El mensaje fue entregado cuando Noel visitó la residencia privada de Jokowi en Solo, Central Java, el 5 de diciembre de 2024.

La reunión de Noel con Jokowi en Solo

En la reunión que tuvo lugar cerrado en la sala de estar de la casa de Jokowi en Jalan Kutai Utara No. 1, Sumber, Banjarsari, Solo, Noel vino como amigo y ex jefe de voluntariado Jokowi Mania. Admitió que solo se mantuvo en contacto después de que Jokowi completó su mandato como presidente y regresó a vivir en Solo.

«Lo que es seguro es que mi presencia vino aquí para encontrarse con el Sr. Jokowi como ex presidente. Somos voluntarios como niños con padres. Por lo tanto, es natural que seamos amigables», dijo Noel en ese momento.

La reunión, según Noel, tuvo lugar casualmente con un chat ligero mientras disfrutaba de bebidas. Sin embargo, al margen de la conversación, Jokowi había dejado un mensaje serio a Noel.

«Me recordó que no fuera corrupto. No dejes que esta nación dañada debido a tales actos. El mensaje es claro: ‘Mas Noel no corrupción'», dijo Noel a los periodistas el 5 de diciembre de 2024.

Hay kpk Contra Immanuel Ebenezer

El mensaje de Jokowi ahora parece ser una advertencia ignorada. El 21 de agosto de 2025, el KPK realizó una operación silenciosa que arrastró el nombre de Noel. El vicepresidente de KPK, Fitroh Rohcahyanto, confirmó el arresto.

«Correcto», brevemente Fitroh cuando se confirma el equipo de medios.

De voluntarios al vice Ministro

Immanuel Ebenezer no es una figura nueva en el círculo de Jokowi. Es conocido como el jefe de voluntarios de Jokowi Mania que apoyan agresivamente a Jokowi en la contestación política. Su cercanía con Jokowi lo hizo confiar en ocupar el cargo de viceministro de mano de obra.

Sin embargo, el historial de Noel a menudo es coloreado por la controversia. Su actitud vocal en la política a menudo cosecha la atención pública. Ahora, con su condición de funcionario estatal arrestado por el KPK, su reputación se empuja nuevamente.