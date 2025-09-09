Habrá un estímulo económico trimestre III-2025, este incentivo está en la lista

Yakarta, Viva – Secretario del Ministerio de Asuntos Económicos de Coordinación Susiwijono Moegiarso dijo que habría un paquete estímulo economía Quarter III-2025 que será lanzado por el gobierno. Uno de incentivo Lo que entró en el estímulo fue para la compra de un motor eléctrico.

Leer también: Desarrollo de Laos Serumpun Village, PLN IP fomenta la transformación económica de la aldea de Mata Red



Explicó que su partido había recibido una carta del Ministerio de Industria (Kemenperin) e inmediatamente revisó la finalización de reglas detalladas del incentivo.

«Por lo tanto, porque (el cronograma de solicitud) renunció a la derecha. Ayer recibimos una carta, estábamos juntos al mismo tiempo en un paquete de estímulo económico», dijo Susiwijono en la Oficina del Ministerio de Asuntos Económicos, Yakarta, martes 9 de septiembre de 2025.

Leer también: PRABOWO: BRICS tiene un país con la economía a la riqueza natural más grande



Sin embargo, Susiwijono dijo que la certeza técnica con respecto a la cantidad y el tiempo de aplicación aún está en la etapa de discusión.



Secretario del Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos, Susiwijono Moegiarso

Leer también: Llame a las demandas de 17+8 votos una pequeña porción de la gente, Ministro de Finanzas Purbaya: puede sentirse perturbado



«Sí, recibimos una carta. Entonces el Sr. Coordinating Ministro (Airlangga Hartarto) ya ha dicho. Estamos revisando los programas de estímulo económico que son tercer trimestre. Además, el ministro coordinador está preparando cuántos programas están en 2026. Entonces, todos hemos recibido la carta, ahora revisamos todo», dijo.

Agregó que el gobierno también estaba revisando el mecanismo de proporcionar incentivos para ser más fácilmente accesibles para la comunidad, considerando que el uso del programa anterior no era óptimo.

«Todavía no hemos discutido lo técnico con los amigos del Ministerio de la Industria. Ahora solo recibe una carta», dijo.

Actualmente, el gobierno está finalizando una serie de políticas adicionales del estímulo económico que se derramó en junio a julio de 2025.

El Ministerio de Finanzas ha preparado un estímulo por valor de Rp10.8 billones en el tercer trimestre de 2025 para mantener el impulso del crecimiento económico nacional.