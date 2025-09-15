Hablé sobre su gato saqueado, Cinta Kuya había mencionado a Sherina

VIVA – Por primera vez, El amor de Kuya Descubriendo su condición relacionada con el incidente de saqueo a fines de agosto de 2025. Reveló a Cinta Kuya debido al incidente, su condición de salud mental recurrió.

«Mi casa estaba saqueada. Los extranjeros entraron a mi casa, tomaron mis pertenencias y mi familia con una sonrisa y felicidad. Llorando. Solo puedo llorar. ¿Cuál es mi familia? Vas a Sobre su condición el 30 de agosto de 2025 como se cita de su cuenta de Instagram, lunes 15 de septiembre de 2025.

Cinta Kuya, que actualmente se encuentra en Estados Unidos para estudiar, también fue contactada por Indira relacionada con el descubrimiento de sus gatos. Como estaba en pánico, Cinta había dicho que quería dejar a los gatos.

«La noche en el texto de Indira de Estados Unidos que revisé. Pidiendo que realmente hay una persona que encontró a mi gato y quería ser devuelto. Al principio quería ser sincero, porque la situación no era propicio, no podía noticias con mi padre o mi familia. Pero Indira era muy amable y quería ayudarme», escribió Kuya Cinta.

El mismo amor reveló su gratitud por la ayuda de los amigos de su padre para ayudar a salvar a sus gatos.

«Alhamdulillah, muchos de los amigos de mi padre en quienes confiamos quieren ayudar a Sherina, Indira y al Dr. Nadira para acomodar a mis gatos que han encontrado por ellos», escribió Cinta Kuya.

Durante el proceso de salvar a sus gatos, Cinta Kuya admitió que había sido reprendido. Se afirmó que los amigos de Uya Kuya no podían interferir en el proceso de rescate y consideraron que podría interferir con el proceso de ahorro del gato.

«Estoy feliz porque puedo volver a estar activo para contactar con mi padre y mi mamá. Pero la respuesta que obtuve no fue interferir con sus actividades de rescate. Se decía que la presión de los amigos de mi padre dificultaba los movimientos que llevaron a cabo. Mi gato en su equipo encontró y el rescate sería monitoreado y no quería intervenir de otras partes de otras partes, mi padre. Yo entiende y agradecí a You», escribió Kuya’s Love.

El amor de Kuya está tratando de entender. Aun así, continuó sintiéndose culpable por la problemática Sherina CS. Al final, el amor confió los asuntos de gatos a la confianza de su familia, Tamara.

«La hermana Tamara es la persona en la que confiamos. Pero sus respuestas me dejan mentalmente nuevamente. Dicen que hago mis propios movimientos, el sistema que ha sido ordenado por ellos es desordenado. Están decepcionados conmigo», escribió.

A pesar de que Cinta Kuya afirmó que solo tiene la intención de ayudar a Sherina CS. También ha pedido su dirección de casa para enviar asistencia en forma de costos de atención de alimentos o gatos a la clínica, pero no respondida.

«¿Por qué no quieren que se les ayude? También le pido su dirección de casa y su equipo para que mi familia y mi familia envíen comida para gatos y qué detalles debemos y mi familia pagan por la salud de mis gatos», escribió Cinta.

Cinta Kuya también tocó a Sherina CS, quien se creía que era el puesto de queja de un gato que faltaba en el representante de la familia Uya Kuya. Aunque la palabra amor, no se siente así.

«Dijeron con la hermana de Tamara que se convirtió en un puesto de queja directo de mi familia. Eran mucho malvados, porque eran las fiestas oficiales de mi salida. Pensé que solo querían ayudarme a encontrar a mi gato. Buscando a mi gato y devolvieron a mi gato.

El 3 de septiembre de 2025, Cinta Kuya también reveló su gratitud porque se encontraron sus gatos. Algunos de estos gatos dicen que el amor está en Sherina CS.

«Gracias a Dios, mi gato fue encontrado por Tamara, pero había algunos de mis gatos con Sis Sherina, Sis Indira y el doctor Nadira todavía estaban con ellos. Aunque había dado mucha ayuda, pero aún no quería», escribió.

Cinta también reveló que era difícil contactar a Sherina CS para enviar comida al deseo de mirar a su gato. Pero de nuevo fue ignorado.

«La situación también ha mejorado, el gato de Papa y yo hemos tratado de contactarlos para enviar comida, incluso mirar a nuestros gatos son ignorados. Hemos tratado de pedirle a nuestros gatos que sean devueltos, no puedo pagar. Solo puedo rezar para que nadie quiera derribar a mi familia.

En esta ocasión, Cinta Kuya también aclaró el presunto Uya Kuya haciendo un informe hasta que la policía de East Yakarta examinó a Sherina CS. Uya Kuya también fue llamado por la policía de East Yakarta, aparentemente relacionado con el boletín que vendió a su gato por la cantidad de Rp1.2 millones.

«Así que puramente la policía solo pide aclaraciones, no porque Papa hiciera un informe», dijo Cinta Kuya.