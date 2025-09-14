Hablando sobre la factura de agarre de los activos, Psi Banten puede llamar al espacio corrupto estrecho

Serang, Viva – Presidente del Consejo Representativo Regional (DPW) PSI BantenM. Hafiz Ardianto dijo que PSI fue una de las partes que primero rompió su importancia Factura Agarro de activos.

En la actualidad, dijo, su partido quería manifestar el apoyo para la importancia de la ratificación del proyecto de ley.

«Además de la antiintolerancia, uno de los otros ADN de PSI es anti -corrupción. El delito que tiene un gran efecto adverso en Indonesia. Las sentencias de prisión contra los corruptores a menudo están lejos de la justicia. Con la privación de este activo, se espera que la corrupción se pueda reducir por su espacio de movimiento y, si sucede, se puede hacer que las actas corruptas sean omitidas a las pérdidas estatales», se puede reducir la corrupción, lo que dice el domingo.

Por esta razón, su grupo organiza discusión titulada ‘Responsabilidad social de los partidos políticos a la sociedad alentando la ratificación del proyecto de ley de acogida de activos’.

La actividad se llevó a cabo el 13 de septiembre de 2025 en la ciudad de Serang. Él dijo, el propósito de la discusión era fortalecer el compromiso de PSI en apoyar la ratificación del proyecto de ley de acogida de activos. El evento de discusión involucró representantes estudiantiles, profesionales legales y miembros de la facción DPRD de South Tangerang City, entre otros.

«La discusión que hicimos fue una forma de apoyo de PSI para el proyecto de ley de privación de activos. Junto con cifras y académicos, discutimos y compartimos una perspectiva con el objetivo de apoyar el proyecto de ley de agarre de activos», dijo.