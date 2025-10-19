Hablando francamente, el ex jugador de la selección nacional de Indonesia todavía está confundido sobre el despido de Shin Tae-yong.

VIVA – Exjugador del Persija Yakarta, Gunawan Dwi Cahyoadmitió que todavía estaba sorprendido por la decisión de PSSI de reemplazar a Shin Tae-yong (STY) con Patricio Kluivert como entrenador Equipo Nacional Indonesia.

Esta sorpresa surgió tras la noticia del despido de Patrick Kluivert, recién anunciada por el PSSI el jueves 16 de octubre de 2025.

Anteriormente, el PSSI puso fin oficialmente a la cooperación con Kluivert y los entrenadores holandeses mediante un mecanismo mutuo de rescisión de contrato.

«PSSI expresa su agradecimiento por la contribución de todos los miembros del equipo técnico durante su mandato», escribió PSSI en su sitio web oficial, citado el domingo.

Kluivert fue expulsado por no poder llevar Selección Nacional de Indonesia entró en el Mundial de 2026. Garuda perdió ante Arabia Saudita e Irak en la cuarta ronda de clasificación, poniendo fin al sueño de aparecer en el torneo de cuatro años.

Este despido hizo que el público volviera a gritar el nombre de Shin Tae-yong. Los internautas creen que el entrenador surcoreano no debería ser sustituido, sobre todo después de haber formado el equipo durante los últimos cuatro años.

Gunawan también admitió que no podía entender por qué PSSI despidió a STY debido a problemas de comunicación.

«En realidad, hay un idioma para el fútbol. Así que no tiene que ser un solo idioma, a menos que estemos charlando en una sala y tengamos que saber el idioma», dijo Gunawan Dwi Cahyo en el programa Apa Kabar Indonesia de tvOne el domingo.

Según él, en el fútbol el idioma nunca es una barrera porque siempre hay un traductor.

«Cuando se trata de defender y atacar, todos los jugadores lo entienden. Así que realmente la comunicación es posible», enfatizó el ex defensa de Persija y de la selección nacional de Indonesia.

Gunawan también evaluó que la mayoría de los jugadores de la diáspora que actualmente juegan en Garuda ya entienden las instrucciones del entrenador, tanto STY como Kluivert. «En el campo sabemos cómo comunicarnos», afirmó.

Aun así, Gunawan cree que la decisión está tomada y que Indonesia ahora debe centrarse en encontrar un nuevo entrenador. Espera que la figura elegida sea cercana a los jugadores, como el fallecido Alfred Riedl.

«En la época del entrenador Riedl, aunque era disciplinado, todavía podía bromear después del entrenamiento. Los jugadores se volvieron más respetuosos», concluyó.