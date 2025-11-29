Habiendo tenido ya un matrimonio no registrado, Inara Rusli se siente víctima de Insanul Fahmi

Sábado, 29 de noviembre de 2025 – 07:00 WIB
Jacarta – Inara Rusli Finalmente apareció ante el público después de haber sido acusada de tener una aventura durante algún tiempo. Se sabe que Inara Rusli y Insanul Fahmi admitió que tenía un matrimonio no registrado a principios de agosto pasado.
Esta confesión surgió después de que Wardatina Mawa denunciara a Inara Rusli e Insanul Fahmi a la policía bajo cargos de infidelidad y adulterio. Wardatina Mawa también admitió que tenía pruebas contundentes en forma de imágenes de CCTV que mostraban a los dos cometiendo adulterio. ¡Vamos, desplázate más!
A través del equipo legal, Inara Rusli reveló que desde el principio quiso tener una relación porque Insanul Fahmi admitió que era soltero y se había divorciado de su primera esposa. Por lo tanto, Inara Rusli se sintió una víctima porque fue engañada por Insanul Fahmi.
Lea también:
Inara Rusli decide poner fin a su relación matrimonial después de que Insanul Fahmi le mintiera
«Lo que debemos subrayar es que nuestro cliente también es víctima de Brother Man», dijo Putra Kurniadi, abogada de Inara Rusli, citando una transmisión en YouTube, el sábado 29 de noviembre de 2025.
«Nuestro cliente fue informado de que el hermano Insan declaró que en ese momento estaba soltero», añadió.
Los dos se conocieron en julio de 2025 a través de un amigo en común. La intención inicial de Inara Rusli de conocer a Insanul Fahmi era la colaboración empresarial. Sin embargo, los dos se comunicaron intensamente hasta que surgieron sentimientos de amor.
Con el paso del tiempo, Inara Rusli tampoco encontró señales de que Insnaul Fahmi estuviera casado. Incluyendo la carga de Insanul Fahmi en Instagram que no contiene ningún momento con su pareja e hijos.
Finalmente, Inara Rusli decidió que quería tener un matrimonio en serie el 7 de agosto de 2025. Luego, el 19 de agosto de 2025, se reveló la verdad. Inara Rusli recibió un mensaje directamente de Wardatina Mawa, quien fue la primera esposa de Insanul Fahmi.
«En ese momento, nuestro cliente estaba, por supuesto, devastado. Había estado casado en un matrimonio no registrado, pero en realidad su marido, que decía ser soltero, todavía tenía esposa», dijo Putra.
Después de que se revelaron los hechos reales sobre la vida de Insanul Fahmi, Inara Rusli decidió renunciar y poner fin a su relación matrimonial en serie. Además, este problema también se ha vuelto viral y es conocido por muchas personas.
«Después de que nuestro cliente descubrió su verdadero estatus, decidió renunciar y ya no quiso tener contacto con Brother Human», dijo Andi Taslim.
Más popular: Edición viral del vídeo CCTV de 2 horas de Inara Rusli e Insanul Fahmi ‘snack’ Girls
La polémica sobre la circulación de imágenes de las cámaras de vigilancia, que arrastró el nombre de Inara Rusli a una nueva fase y atrajo cada vez más la atención pública. Mientras tanto, Insanul Fahmi aparentemente quiere la poligamia.
VIVA.co.id
29 de noviembre de 2025