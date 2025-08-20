Habiburokhman Tepis Tema de candidatos candidatos para jueces de MK: ¡esa es nuestra propuesta!

Yakarta, Viva – Presidente Comisión de la Cámara de Representantes III, Habiburokhman desestimó la cuestión de Inosentius Samsul como candidato para el juez confiado del Tribunal Constitucional (MK) para reemplazar a Arief Hidayat, quien ingresará a la jubilación.

El político del partido Gerindra enfatizó que Inosentio era un candidato propuesto por el DPR

«Entonces, si se deposita, ya no se deposita. Este es nuestro candidato», dijo Habiburokhman a periodistas en el complejo del Parlamento, Yakarta, el miércoles de agosto de 2025.



RDP YLBHI y la Comisión III del Parlamento indonesio discutieron el proyecto de ley del Código de Procedimiento Penal Foto : Antara/Bagus Ahmad Rizaldi

También enfatizó que el proceso de selección de candidatos Juez de MK de acuerdo con el procedimiento y no con prisa. El DPR, continuó, ha llevado a cabo sus derechos constitucionales de manera proactiva.

«Si el candidato es uno o dos, llevamos a cabo nuestros derechos constitucionales. Mecanismos como la exploración de talento (búsqueda de talento), ese es un mecanismo muy común», dijo.

Habiburokhman explicó que la Comisión de la Cámara de Representantes III reclutó activamente la cifra correcta para convertirse en un posible juez de MK.

«Alentamos, buscamos personas, figuras que tengan capacidad. Si las personas que no quieren registrarse, alentamos, respaldamos a registrarnos. Bueno, esto es lo que hacemos.

La Comisión de la Cámara de Representantes III aprobó a Inosentius Samsul para convertirse en juez del Tribunal Constitucional (MK) de la propuesta del parlamento indonesio después de someterse a una prueba de factibilidad y propiedad, para reemplazar el juez de MK Arief Hidayat, quien inmediatamente ingresó a la jubilación.

Esta es la conclusión de la Reunión III de la Comisión III de la Cámara de Representantes relacionados con el ajuste y la prueba adecuada (ajuste y prueba adecuada). El Inosentio Samsul es el único candidato en la prueba de factibilidad.



Ajuste y prueba adecuada del candidato único para MK Juez, Inosentius Samsul Foto : Antara/Bagus Ahmad Rizaldi

«¿Está aprobado?» Preguntó el presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes III Habiburokhman, quien fue respondido aprobado por todos los miembros de la Comisión de la Cámara de Representantes III en el complejo del Parlamento, Yakarta, el miércoles.

Después de llamar a Palu, Habiburokhman dijo que el acuerdo se procesaría de acuerdo con las disposiciones y la legislación vigente.

Dijo que Inosentio era el único candidato que había tomado una selección realizada por la Comisión de la Cámara de Representantes III. Según él, Inosentius había cumplido requisitos administrativos antes de participar en la prueba de factibilidad.