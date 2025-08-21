Habiburokhman sugirió una reunión en el DPR, solo agua, sin usar bocadillos

Yakarta, Viva – Presidente de la Comisión III del Parlamento Indonesio, Habiburokhman Proponer que no hay bocadillo o bocadillos en una reunión Miembro de DPR. Dice suficiente con agua Solo si el legislador celebra una reunión.

Porque, dijo, muchos bocadillos o bocadillos que no están acostumbrados en una agenda de reunión en el Parlamento.

«En mi opinión, solo agua. Así que la reunión es solo agua. El agua es suficiente», dijo Habiburokhman a periodistas en el complejo del Parlamento, Yakarta, jueves 21 de agosto de 2025.

El político del Partido Gerindra dio un ejemplo de que la reunión de la Cámara de Representantes III celebró tres reuniones al día. Mientras tanto, la duración de la reunión tomó dos horas.

Sin embargo, cada cambio de la reunión del refrigerio también fue reemplazado. De hecho, dijo Habiburokhman, el bocadillo aún no fue comido por miembros del DPR en la reunión anterior.

«En mi opinión, los bocadillos a veces no están bien. Como por ejemplo, nos encontramos con la reunión de tres comisiones, un día de tres reuniones. Una vez que cambias de bocadillos, reemplace la reunión a lo sumo solo duración de dos horas, reemplazamos los bocadillos nuevamente. Aunque la mayoría de los miembros no parecen comer bocadillos», dijo Habiburokhman.

Además, continuó, los miembros del DPR que tienen 50 años o más no pueden comer libremente, incluidos los bocadillos. Dio un ejemplo de que ya no podía consumir azúcar excesivo.



«Si alimentarLa edad de 50 años ya es difícil, comer alimentos que es así, debe estar protegiendo. Como si no pudiera comer comida de azúcar, harina, así, sí. Para que el intercambio sea, intercambio la caja donde tampoco sabemos «, concluyó.