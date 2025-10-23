Habib Umar bin Hafidz revela 4 cualidades que debes tener para no perder la vida

Jacarta – Habib Omar bin Hafidz, un clérigo carismático conocido por sus tranquilos consejos, entregó un testamento lleno de significado sobre cuatro cualidades importantes que determinan la seguridad y la suerte de un musulmán.

Lea también: Buya Yahya revela las virtudes de ser santri



En su mensaje citado de un vídeo de Instagram. @Ilmuhabib El jueves 23 de octubre de 2025, destacó que sin estas cuatro cualidades alguien sufrirá pérdidas, mientras que quien las tenga estará seguro y afortunado.

«Si no tiene estas 4 cualidades, entonces perderá, perderá, perderá. Sin embargo, la persona que tenga estas 4 cosas estará segura y afortunada», dijo Habib Umar bin Hafidz.

Lea también: Día de Santri 2025, aquí hay una fila de figuras de Santri que ahora ocupan sillas ministeriales en el gabinete de Prabowo





Habib Umar bin Hafidz en la mezquita de Riad, Solo

El primer atributo que menciona es la fe. Según Habib Umar, la fe no sólo debe mantenerse, sino también fortalecerse meditando en los versos. Al-Corán y el hadiz del Profeta Muhammad SAW.

Lea también: Ministro de Religión Nasaruddin Umar en el día de Santri: La cortesía de la nación indonesia tiene sus raíces en las tradiciones de los internados islámicos



«La fe es lo primero, y la fe se fortalece y aumenta cuando reflexionamos sobre los versos del Corán y los hadices de Nambi Muhammad SAW», dijo.

La segunda naturaleza son las prácticas piadosas. Habib Umar enfatizó que la práctica piadosa más importante es orar cinco veces al día. Además, prácticas como pagar el zakat, ayunar en el mes de Ramadán, ser devoto de los ancianos y mantener los lazos familiares también son una parte importante para fortalecer las buenas obras.

«Y el segundo es la práctica piadosa. Y la práctica piadosa más prioritaria o importante es orar 5 veces al día», continuó.

«Después de realizar el salat, pagar el zakat y ayunar en Ramadán y ser devoto de los padres y mantener los lazos de parentesco», añadió.

Además, la tercera característica es legar la verdad. Habib Umar enfatizó que la verdadera verdad son las enseñanzas traídas por el Profeta Muhammad SAW y provienen directamente de Allah SWT.

«Y el tercer atributo es transmitir las acciones y actitudes correctas, y ese derecho es lo que trajo el Profeta Muhammad SAW, que proviene de Allah SWT», dijo Habib Umar.

El último rasgo es ser paciente. Enfatizó que la paciencia es la clave que trae grandes recompensas de Allah SWT.

«Y el cuarto rasgo es decirse unos a otros que tengan paciencia. Aquellos que sean pacientes, Allah SWT los recompensará con innumerables recompensas», dijo.