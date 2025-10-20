Habib Umar bin Hafidz explica cómo los comediantes siguen siendo dignos de adoración ante los ojos de Allah

VIVA – Cómico Conocido como una figura que entretenía a mucha gente a través de bromas y risas. Sin embargo, muchos de ellos tenían dudas sobre si esta profesión podría ser digna de adoración ante los ojos de Alá o si sería considerada una broma. Esto es también lo que siente Rigen Rakelna, un comediante de Indonesia.

En un estudio titulado «Heart to Heart», Rigen tuvo la oportunidad de preguntar directamente a Habib Omar bin Hafidz, un clérigo carismático de Yemen, sobre cómo un comediante debe proteger sus intenciones y límites para no desviarse de los buenos valores ante Alá.

«Mi trabajo es el de comediante. Disfruto haciendo reír a la gente, pero a veces tengo miedo de que lo que hago sea visto como un juego ante los ojos de Dios. ¿Cómo puede un comediante mantener sus intenciones para que sigan siendo buenas?» preguntó Rigen, citado por YouTube Nabawi TV el lunes 20 de octubre de 2025.

En respuesta a esto, Habib Umar dio una explicación tranquilizadora y profunda. Dijo que la profesión de comediante no está mal, siempre y cuando se haga con la buena intención y de buena manera.

Habib Umar Bin Hafidz. Foto : Instagram @habibumar_indonesia.

«El primer paso es mejorar tus intenciones. Pretender complacer a los creyentes, animarlos y sacarlos de la tristeza y el estrés, sin insultos, insultos ni nada ofensivo», explicó. Habib Umar bin Hafidz.

También añadió que lo mejor sería que un comediante insertara buenos valores en cada chiste que transmitiera, para que la risa que surja no sólo sea entretenida, sino que también ilumine y acerque a la gente a Alá.

«Cuando puedes incluir la luz de Allah Subhanahu wa Ta’ala en contenido de comedia, como invitar a la gente a mantenerse alejada de las cosas malas o acercarse a las cosas buenas, será una caridad muy noble», añadió.

Habib Umar incluso dio un ejemplo de que durante la época de Rasulullah SAW había amigos que tenían una naturaleza humorística, como Sayyidina Nuaiman, que a menudo hacía reír a Rasulullah de una manera educada y positiva. Explicó que incluso el propio Profeta bromeaba a veces con sus amigos, pero siempre dentro de los límites de la cortesía y la honestidad.